12 jun. 2026
Copa Mundial

Achraf Hakimi reivindica a Marruecos

El lateral del París Saint-Germain Achraf Hakimi reconoció la calidad de los jugadores de la selección brasileña, pero avisó que Marruecos también tiene un elenco técnico y que por eso se han ganado el apodo de los “brasileños de África”.

Junio 12, 2026 07:28 p. m. • 
Por Redacción D10
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Achraf Hakimi, figura de Marruecos. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

MAURO PIMENTEL/AFP

“Todos sabemos la calidad que tienen los jugadores de Brasil, pero nosotros también tenemos un equipo de calidad. Nos llaman los brasileños de África, conocemos nuestros puntos fuertes”, declaró la estrella de los Leones del Atlas a los periodistas.

El exjugador del Real Madrid compareció en rueda de prensa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde este sábado debutarán en el Mundial 2026 frente a la Canarinha de Vinícius Júnior, Raphinha y compañía.

Hakimi se refirió a Vini, extremo del Real Madrid, como “un jugador espectacular” al que solo podrán parar con una “defensa fuerte”.

“Hemos entrenado para esto y nos hemos preparado para esto. Creo que el equipo está listo y confío en que vamos a obtener un buen resultado”, aseguró.

No obstante, descartó la etiqueta de “favoritos” frente a un Brasil que ha perdido el lustre de décadas anteriores.

Por ello, espera un partido “bastante equilibrado” contra los pentacampeones del mundo, en el que la “efectividad” de cara a portería marcará la diferencia.

“Jamás voy a dudar de la capacidad de Marruecos, tengo orgullo de haber llegado donde hemos llegado”, reivindicó.

Marruecos fue la gran revelación en Qatar 2022 después de conseguir un histórico cuarto puesto, siendo la primera vez que un país africano alcanzó unas semifinales en una Copa del Mundo.

Después de enfrentarse a Brasil, el 19 de junio se medirá a Escocia y cerrará su participación en el Grupo C el día 24 contra Haití. EFE

Achraf Hakimi Marruecos Copa del mundo
Redacción D10
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