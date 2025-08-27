García: “Otra prueba de fuego”

La consigna para este duelo es ganar o ganar atendiendo que el equipo de la V Azulada lleva ocho partidos sin conocer victorias (seis juegos perdidos y dos empates).

En su última jornada igualó 1-1 ante el 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero, gracias al empate agónico Humberto García se mantuvo en la dirección del plantel. En charla con ÚH, García sostuvo que será un partido de dos necesitados. El Trico por la pelea del título y Ameliano por salir de la mala racha. “Será un partido muy difícil como todos los anteriores, Nacional juega muy bien. Será otra prueba de fuego”.