27 ago. 2025
Sportivo Ameliano

García: “Otra prueba de fuego”

Sportivo Ameliano tendrá un partido vital y clave en la fecha 10, recibirá a Nacional en Villeta, en la Fortaleza del Pikysyry este viernes desde las 18:30.

Agosto 27, 2025 07:28 a. m. • 
Por Redacción D10
Ameliano_62704616.jpg

Sin margen de error. El plantel principal de Ameliano que enfrentó al Sportivo 2 de Mayo.

La consigna para este duelo es ganar o ganar atendiendo que el equipo de la V Azulada lleva ocho partidos sin conocer victorias (seis juegos perdidos y dos empates).

En su última jornada igualó 1-1 ante el 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero, gracias al empate agónico Humberto García se mantuvo en la dirección del plantel. En charla con ÚH, García sostuvo que será un partido de dos necesitados. El Trico por la pelea del título y Ameliano por salir de la mala racha. “Será un partido muy difícil como todos los anteriores, Nacional juega muy bien. Será otra prueba de fuego”.

Humberto García Sportivo Ameliano Torneo Clausura
Redacción D10
