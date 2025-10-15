Ganar de local es “un compromiso”, asevera Bruno Valdez

Sumar los tres puntos en casa es el objetivo de Cerro Porteño que el fin de semana recibe a Olimpia. Son varios los años que el Ciclón no sonríe ante su gente en un superclásico y Bruno Valdez habló sobre esto.

“En esta clase de partidos hay esa presión, pero de nuestro lado hay un compromiso que tenemos. Este partido es muy clave para poder seguir en busca de nuestro objetivo. Es un partido aparte, casi no influye como llegan los equipos porque cada uno quiere ganar”, sostuvo en conferencia de prensa.

El zaguero, que se perfila como uno de los titulares, indicó que “es un partido muy importante. Sabemos lo que es jugar un clásico. Como siempre se comenta es especial, es aparte. Estamos motivamos, sabemos que tenemos que conseguir la victoria porque en esta institución los clásicos se tienen que ganar. Vamos a salir motivamos, preparados”.

Bruno Valdez, que durante el periodo de Diego Martínez prácticamente no apareció, volvió a tener minutos en juegos recientes con la llegada de Jorge Bava, y destacándose en varios de ellos. El domingo espera aportar lo suyo para romper la mala racha de Cerro Porteño frente a Olimpia en condición de local y continuar en la lucha por el título.