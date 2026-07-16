Fulgencio Yegros y 12 de Octubre avanzan por penales

La emoción estuvo a flor de piel en el estadio Próculo Cortázar, donde se bajó el telón de la semana 5 de la Copa Paraguay con dos encuentros vibrantes que se resolvieron desde el punto penal.

En uno de los compromisos, Fulgencio Yegros logró su clasificación a la tercera fase tras imponerse por 4-2 en la tanda de penales a 24 de Setiembre, luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario.

El conjunto de Ñemby había tomado una cómoda ventaja de 2-0 con goles de Guillermo Vázquez y Víctor Barrientos, pero el equipo de Areguá reaccionó a tiempo y alcanzó la paridad gracias a Daniel De Alba y Armando Pessolani. Ya en la definición, Yegros fue más efectivo y selló su pase a la siguiente ronda, donde se medirá con 4 de Mayo de Capiibary.

Por su parte, en otro duelo cargado de intensidad, el 12 de Octubre de Itauguá también necesitó de los penales para avanzar. Tras empatar 1-1 con Juventud Ypananse en el tiempo reglamentario —con goles de Juan Garcete, de penal, para los de Ypané, y Lucas Acosta para el elenco itaugüeño—, el “12” se mostró más certero en la tanda y se quedó con la victoria por 4-2.

De esta manera, el conjunto itaugüeño aseguró su lugar en los dieciseisavos de final, instancia en la que enfrentará al ganador del cruce entre Sport Colombia y Guaireña FC.