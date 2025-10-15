“Fueron momentos muy complicados”, recordó Bruno Valdez

Bruno Valdez experimenta un buen momento en estas semanas con Jorge Bava: el defensa de Cerro Porteño reapareció con buen nivel en el equipo y hasta fue capitán frente al 2 de Mayo. Con este entrenador su presente es muy distinto comparado con la que vivió durante la dirección técnica de Diego Martínez.

“No tuve la oportunidad con el entrenador anterior, pero eso quedo atrás, ahora a mirar para adelante”, manifestó en conferencia de prensa y recordó que “fueron momentos muy complicados al principio. Creo que me ayudó bastante trabajar en lo mental, en prepararme”.

“Sabía que desde un comienzo no iba a tener la oportunidad de ayudar a los compañeros dentro de la cancha. Me rodeé bastante de mi familia, de mis compañeros, de la gente que siempre me brindó ese apoyo, que sabía que estaba preparado para jugar”, añadió.

“Fueron momentos donde aprendí a mirar un poco más allá de lo que puedo controlar. Ahora estoy feliz, contento de poder ayudar a mis compañeros”, concluyó sobre este tema. Con lo demostrado en los partidos que jugó y atendiendo a que Gustavo Velázquez estuvo al servicio de la Selección Paraguaya, Bruno Valdez se perfila para arrancar de titular frente a Olimpia.