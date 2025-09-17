17 sept. 2025
Paraguayos en el Exterior

Francisco Arce estuvo cerca de volver al ruedo

Francisco Arce, técnico que se encuentra libre, reconoció en charla con Fútbol a lo Grande que estuvo cerca de volver a dirigir.

Septiembre 17, 2025 12:52 p. m. • 
Por Redacción D10
Francisco Arce

Francisco Arce, entrenador de fútbol.

Foto: Gentileza - Guaraní

Francisco Arce, recientemente homenajeado en el Gremio de Brasil, charló este miércoles en Fútbol a lo Grande tocando varios temas.

El Chiqui contó su experiencia en Brasil donde recibió un merecido homenaje ingresando al salón de la fama de Gremio y donde dejó sus huellas. “Me reencontré con ex compañeros, fue muy lindo recordar esas épocas que capaz uno no dimensiona lo que hizo en esos años”, indicó.

Consultado sobre la felicitación que hizo Cerro Porteño sobre su homenaje en Gremio, Arce indicó: “Agradecí ese gesto de un club que me dio todo como jugador y entrenador, me gustó mucho”.

Consciente del momento complicado que atraviesa Cerro Porteño, Francisco Arce manifestó que el equipo de Diego Martínez tiene chances de recuperarse. “Cerro tiene condiciones de revertir esta situación, es parte del juego y de la profesión que hay que sobrellevar para poder salir campeón”, indicó.

Por último se refirió a las ofertas que recibió en este tiempo tras haber salido de Guaraní. “Tuve ofertas de afuera y de adentro, pero no pudimos llegar a un acuerdo”, reconoció.

Arturo Máximo Rubin le dijo que la oferta del plano local fue de Libertad y Chiqui explicó que es la segunda vez que tiene la chance de dirigir al Guma: “En el 2011 fue la primera oferta y ahora hubo otra, pero no llegamos a un acuerdo. No quiero decir que hablamos porque luego ellos dirán que no hubo nada”, cerró.

Francisco Arce Gremio Cerro Porteño
Redacción D10
Más contenido de esta sección
60f54af3-66ae-462a-90d5-770835fb9d83.jpeg
Paraguayos en el Exterior
Pulpito Duarte se realiza las pruebas médicas
Alexis Duarte recién este viernes se sometió a pruebas médicas como nuevo jugador del Santos, y no podrá debutar este fin de semana.
Septiembre 12, 2025 03:57 p. m.
 · 
Redacción D10
atlético-atletico-junior_alonso-estrangeiros.jpg
Paraguayos en el Exterior
Junior Alonso, homenajeado por el Mineiro
El defensor paraguayo es el jugador extranjero con más partidos en la historia del Atlético Mineiro.
Septiembre 11, 2025 02:54 p. m.
 · 
Redacción D10
sdkjfndsf.jpg
Paraguayos en el Exterior
Julio Enciso entrena diferenciado
Hay expectativa en torno a su estreno en la Ligue 1 con la camiseta del Racing de Estrasburgo, que este sábado enfrenta a Le Havre.
Septiembre 11, 2025 02:52 p. m.
 · 
Redacción D10
60f54af3-66ae-462a-90d5-770835fb9d83.jpeg
Paraguayos en el Exterior
Santos presentó oficialmente a Pulpito Duarte
Alexis Duarte, defensor paraguayo de 25 años de edad, fue presentado en el Santos de Brasil.
Septiembre 02, 2025 06:52 p. m.
 · 
Redacción D10
ángel romero paraguay.jpg
Paraguayos en el Exterior
Ángel Romero no tiene oferta para seguir en Corinthians
El delantero paraguayo culmina su contrato a fin de año, pero el club brasileño no parece contar con él más allá de diciembre.
Septiembre 02, 2025 03:48 p. m.
 · 
Redacción D10
bentez-no-mais-jogador-do-papo-0jy2bi.jpg
Paraguayos en el Exterior
Paysandu rescinde con el Conejo Benítez
El delantero paraguayo de 32 años, Jorge Benítez, acordó su salida del Paysandú de Brasil, equipo que milita en la Serie B del vecino país.
Septiembre 02, 2025 03:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más