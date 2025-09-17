Francisco Arce estuvo cerca de volver al ruedo

Francisco Arce, recientemente homenajeado en el Gremio de Brasil, charló este miércoles en Fútbol a lo Grande tocando varios temas.

El Chiqui contó su experiencia en Brasil donde recibió un merecido homenaje ingresando al salón de la fama de Gremio y donde dejó sus huellas. “Me reencontré con ex compañeros, fue muy lindo recordar esas épocas que capaz uno no dimensiona lo que hizo en esos años”, indicó.

Consultado sobre la felicitación que hizo Cerro Porteño sobre su homenaje en Gremio, Arce indicó: “Agradecí ese gesto de un club que me dio todo como jugador y entrenador, me gustó mucho”.

Consciente del momento complicado que atraviesa Cerro Porteño, Francisco Arce manifestó que el equipo de Diego Martínez tiene chances de recuperarse. “Cerro tiene condiciones de revertir esta situación, es parte del juego y de la profesión que hay que sobrellevar para poder salir campeón”, indicó.

Por último se refirió a las ofertas que recibió en este tiempo tras haber salido de Guaraní. “Tuve ofertas de afuera y de adentro, pero no pudimos llegar a un acuerdo”, reconoció.

Arturo Máximo Rubin le dijo que la oferta del plano local fue de Libertad y Chiqui explicó que es la segunda vez que tiene la chance de dirigir al Guma: “En el 2011 fue la primera oferta y ahora hubo otra, pero no llegamos a un acuerdo. No quiero decir que hablamos porque luego ellos dirán que no hubo nada”, cerró.