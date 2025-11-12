12 nov. 2025
Selección Paraguaya

Formulando las variantes

La Selección Paraguaya Absoluta prosigue con las labores de preparación de cara a los amistosos que animará en Norteamérica ante Estados Unidos y México, de cara al Mundial del 2026.

Noviembre 12, 2025 07:44 a. m. • 
Por Redacción D10
Albirroja_64113590.jpg

Puesta a punto. Plantel de Paraguay recibiendo las órdenes del entrenador Gustavo Alfaro, durante los entrenamientos. El equipo apunta a medir a los Estados Unidos.

El equipo paraguayo se moviliza en la localidad de Delaware, bajo un frío importante con ya la dotación de jugadores casi completa. El plantel cumplió con ejercicios de activación general y ejercicios específicos técnicos, bajo la conducción de los preparadores físicos Sergio Chiarelli y Pedro Arbelaiz.

Posteriormente, el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro, junto a sus asistentes Carlos González y Claudio Cristofanelli, dirigió el trabajo táctico de la jornada. Los porteros cumplieron con ejercicios específicos del puesto junto al preparador de arqueros, Diego Carranza.

Hoy y mañana se realizan los movimientos más importantes en donde el entrenador irá definiendo el equipo titular para el amistoso.

LOS DUELOS. El primer amistoso se cumplirá el sábado 15, día en que enfrentará a Estados Unidos en el Subaru Park, en Chester, Pensilvania, desde las 19:00.

Tras el juego ante los estadounidenses, el grupo viajará con destino a San Antonio, Texas, para afrontar su segundo juego ante México, marcado para el martes 18 desde las 22:30 en el estadio Alamodome.

Previamente a estos últimos amistosos, el seleccionado paraguayo había cumplido una gira por Asia, en donde consiguió un empate 2-2 frente a la selección de Japón y cedió por 2-0 contra Corea del Sur.

En el horizonte queda lo que ocurrirá en Washington, el próximo 5 de diciembre, cuando se realice el sorteo del Mundial del 2026, para conocer a los rivales en fase de grupos de la Albirroja, apuntando a cerrar también amistosos para los seis meses que quedan para el Mundial.

Selección Paraguaya Amistoso Internacional Fútbol Internacional
Redacción D10
