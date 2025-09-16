16 sept. 2025
Flamengo quiere ser una “nación”

El club más popular de Brasil, el Flamengo, lanzó una campaña de recogida de firmas para pedir a la ONU ser reconocido simbólicamente como “nación” y hasta empezó a formar un “gobierno” con exfutbolistas históricos.

Septiembre 16, 2025 02:56 p. m. • 
Por Redacción D10
flamengo.jpg

Jugadores del Flamengo después de un partido por el Campeonato Brasileño.

Foto: Gentileza Flamengo

Lanzada la semana pasada, la campaña había recolectado el martes más de 600.000 firmas en su web oficial. Y, además, el club de Rio de Janeiro nombró al exportero Júlio César ministro de Defensa y al exmediocampista Diego Ribas, de Relaciones Exteriores.

"¡Nación en la ONU!”, publicó en redes sociales el Club de Regatas de Flamengo, fundado en 1895 y con una afición estimada en 45 millones de torcedores, al poner en marcha la campaña. “La Nación Rubro-Negra quiere ser reconocida como la primera nación simbólico-cultural del mundo”, agregó.

“Ciudadano rubro-negro, tiene que cumplir con su deber. Cada firma cuenta: ¡ya llevamos más de 600.000 y subiendo!”, llamó este martes la institución.

El mítico Zico, de 72 años y una de las mayores estrellas de la historia del club, aseguró en un video: “Si fuésemos un país, tendríamos la trigésimo sexta mayor población del mundo”.

El Flamengo colecciona, entre otros éxitos en el fútbol, tres títulos de la Copa Libertadores (1981, 2019 y 2022), una Copa Intercontinental (1981) y siete campeonatos del Brasileirão.

Su temporada está siendo impecable: es líder de la liga brasileña y uno de los grandes favoritos para ganar una nueva Libertadores.

Más allá de fútbol, el club ha sido casa de atletas como la gimnasta Rebeca Andrade -medallista olímpica- o el basquetbolista Oscar Schmidt.

La gobernación del estado de Rio de Janeiro sancionó a finales de julio una ley que declara al club como Patrimonio Histórico, Cultural e Inmaterial de la región.

Más contenido de esta sección
atletico-mineiro-v-botafogo-final-copa-conmebol-libertadores-2024.jpg
Fútbol Internacional
Semana de cuartos de final de Libertadores y Sudamericana
Se viene una semana cargada con partidazos por los cuartos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Mirá la imperdible agenda.
Septiembre 15, 2025 12:01 p. m.
Xabi Alonso
Fútbol Internacional
Xabi Alonso: “No veo a Mbappé ansioso por ganar la Champions”
Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, descartó que vea “ansioso” a Kylian Mbappé por ganar la primera Liga de Campeones de su carrera, que señaló como un objetivo compartido, y ensalzó el liderazgo que está ejerciendo en su equipo el delantero francés.
Septiembre 15, 2025 11:52 a. m.
 · 
Redacción D10
20250915_082204.jpg
Fútbol Internacional
Ángel Di María anota gol olímpico con Rosario Central en el empate frente a Boca Juniors
Ángel Di María anotó un golazo olímpico ante Boca Juniors en el fútbol argentino.
Septiembre 15, 2025 08:22 a. m.
 · 
Redacción D10
G0viXNDWYAAQQVq.jpg
Fútbol Internacional
Bayern Múnich de Luis Díaz destroza al Hamburgo
El Bayern Múnich le propinó este sábado al Hamburgo una contundente goleada por 5-0 con una destacada actuación del colombiano Luis Díaz.
Septiembre 13, 2025 04:07 p. m.
 · 
Redacción D10
G0vtD3VWcAA5S63.jpg
Fútbol Internacional
La ‘Juve’ reina en Italia
En un partido caótico, con siete goles de por medio, Juventus se impuso este sábado en el clásico italiano ante el Inter Milán.
Septiembre 13, 2025 03:54 p. m.
 · 
Redacción D10
G0vFhWrW4AAa7tS.jpg
Fútbol Internacional
Real Madrid resiste y gana en Anoeta
El Real Madrid, con 10 jugadores durante una hora por la expulsión de Dean Huijsen, venció a la Real Sociedad en Anoeta.
Septiembre 13, 2025 01:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más