Fiorella Gatti se mete a la final por el oro

La atleta paraguaya Fiorella Gatti entró en la disputa por la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en nuestro país, al imponerse en el duelo de semifinal frente a la mexicana Mariana Narvaez.

El duelo fue bastante parejo y disputado, definiéndose en puntos extras en el primer game por 12-10, mientras que el segundo juego quedó en manos de la azteca por 9-11. Sin embargo, la compatriota mostró gran temple y en el tercer game arrolló con un 11-2, completando su pase en el cuarto duelo con 11-8.

Gatti ahora asegura la medalla de plata, pero con el triunfo de este martes por la mañana disputará por la presea dorada desde las 18.00 frente a la brasileña Laura Silva en la Pista Principal del Centro Nacional de Squash en la Secretaria Nacional de Deporte.

