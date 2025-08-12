12 ago. 2025
Juegos Panamericanos

Fiorella Gatti asegura otra medalla para Paraguay

La atleta Fiorella Gatti consiguió meterse en las semifinales del Squash Femenino y con eso aseguró una medalla más para el Team Paraguay.

Agosto 12, 2025 07:24 a. m. • 
Por Redacción D10
Fiorella Gatti dio al Paraguay su quinta medalla.

Foto: @Coparaguay

Con Fiorella Gatti llegó la quinta medalla para el Team Paraguay en los Juegos Panamericos Junior, quien en la disciplina de Squash logró meterse en la zona de podio.

La paraguaya venció en la ronda de 16 a la ecuatoriana Rafaela García por el marcador de 3-0 (11-5, 11-5, 11-7), mientras que en cuartos de final derrotó a Tabita Gaitán de Guatemala por el mismo resultado de 3-0 (11-5, 11-4, 11-2), pasando a las semifinales.

Con estos resultados, Gatti ya se aseguró un lugar en el podio, aunque la mirada está puesta en la presea dorada y para ello deberá vencer a Mariana Narvaez en el duelo programado para este martes las 10.00 en el Centro Nacional de Squash en la Secretaría Nacional de Deportes.

JUEGOS PANAMERICANOS - MEDALLERO PARAGUAYO

Nicole Martínez – Oro – Remo, Un Par de Remos Cortos.

Nicolás Villalba y Nicolás Invernizzi – Plata – Remo, Dos Remos sin Timonel Masculino.

Nicole Martínez, Lucía Martínez, Agustina López, Fiorela Rodríguez – Plata – Remo, Cuatro sin Timonel Femenino.

Janine Hanspach – Bronce – Esgrima, Espada Femenina.

Fiorella Gatti – (Aseguró Bronce) – Squash.

Redacción D10
