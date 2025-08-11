11 ago. 2025
Copa Libertadores

Final de la Libertadores de 2025, en el Monumental de Lima

El Estadio Monumental de Lima, casa del Universitario de Deportes, acogerá por segunda vez una final de la Copa Libertadores, anunció este lunes la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Agosto 11, 2025 05:53 p. m. • 
Por Redacción D10
Estadio Monumental de Lima

En el Estadio Monumental de Lima se jugará la final de esta edición de la Libertadores.

Foto: Gentileza

En el Monumental se coronará el campeón de la Libertadores de 2025 el próximo 29 de noviembre.

"¡El Monumental de Lima, el estadio de la final de la Conmebol Libertadores!”, anunció la Conmebol este lunes en la red social X, acompañado de una imagen del estadio, el más grande de Perú, con capacidad de hasta 80.000 personas.

Desde abril se conocía que Lima sería la ciudad que acogería la final de la Libertadores de 2025, pero hasta ahora no se había definido el estadio, ya que también se hablaba de la posibilidad de que el partido se celebrase en el Estadio Nacional.

El Monumental fue sede de la final de la Libertadores en 2019, cuando por primera vez se jugó una final a partido único.

En aquella ocasión se enfrentaron River Plate y Flamengo, en una de las finales más emocionantes de la competición, ya que el club brasileño remontó el partido en los minutos finales con un doblete de Gabriel Barbosa ‘Gabigol’ y levantó por segunda vez en su historia el trofeo.

El anuncio de la sede de la final de la Libertadores se hizo antes de que esta semana comiencen a jugarse los octavos de final, donde Universitario es uno de los equipos en liza.

Este martes se disputan los partidos Fortaleza (BRA) contra Vélez (ARG), Atlético Nacional (COL) contra Sao Paulo (BRA), y Peñarol (URU) contra Racing (ARG).

El miércoles será el turno de Cerro Porteño (PAR) contra Estudiantes (ARG), y Flamengo (BRA) contra Internacional (BRA).

Igualmente, el jueves jugarán Botafogo (BRA) contra Liga Deportiva Universitaria de Quito (ECU), Libertad (PAR) contra River Plate (ARG) y Universitario (PER) contra Palmeiras (BRA).

Copa Libertadores
Redacción D10
Más contenido de esta sección
ACT_7576_2_61192117.JPG
Copa Libertadores
Olimpia se despide de la Libertadores con goleada
Olimpia goleó a San Antonio Bulo Bulo en su último partido en la Copa Libertadores 2025.
Mayo 29, 2025 08:52 p. m.
FECHA 6 - OLIMPIA VS SAN ANTONIO.png
Copa Libertadores
Olimpia vs San Antonio Bulo Bulo: Paso a paso
Olimpia se presenta hoy contra el San Antonio Bulo Bulo de Bolivia, en el Defensores del Chaco, desde las 19:00, para realizar su última presentación en el Grupo H de la Copa Libertadores. Seguí el paso a paso:
Mayo 29, 2025 05:07 p. m.
 · 
Redacción D10
WbOGgRAb-Fortaleza-x-Racing.webp
Copa Libertadores
Se define al último clasificado a octavos de final
Este jueves se conocerá al último clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores.
Mayo 29, 2025 10:35 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-05-03 at 6.50.19 PM.jpeg
Copa Libertadores
Se despide de la Libertadores
Olimpia se presenta hoy contra el San Antonio Bulo Bulo de Bolivia, en el Defensores del Chaco, desde las 19:00, para realizar su última presentación en el Grupo H de la Copa Libertadores.
Mayo 29, 2025 07:54 a. m.
 · 
Redacción D10
GsFebf5XsAA-00U.jfif
Copa Libertadores
Palmeiras cierra campaña perfecta con goleada al Sporting Cristal
Palmeiras se alzó este miércoles como el mejor equipo de la fase de grupos de la Copa Libertadores tras ratificar su invicto con una goleada por 6-0 que humilló al Sporting Cristal, gracias a un doblete del argentino José Manuel ‘Flaco’ López y una brillante actuación de Estevão, autor de otro de los goles.
Mayo 29, 2025 07:19 a. m.
 · 
Redacción D10
GsFXLSfXIAACLyp.jfif
Copa Libertadores
Flamengo sufre ante Táchira y se clasifica a octavos
Flamengo venció este miércoles por 1-0 a Deportivo Táchira, con angustias en el final y gracias a un gol salvador en el segundo tiempo del zaguero Léo Pereira, y se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores como el segundo del Grupo C, por detrás de la Liga de Quito.
Mayo 29, 2025 07:04 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más