02 feb. 2026
Fútbol Internacional

FIFA pretende levantar el veto a Rusia en competiciones internacionales

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que se debe de levantar el veto a Rusia en las competiciones internacionales.

Febrero 02, 2026 06:49 p. m. • 
Por Redacción D10
Gianni Infantino

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Foto: EFE

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que se debe de levantar el veto a Rusia en las competiciones internacionales porque esta iniciativa “no ha conseguido nada” y que, por el momento, hay que hacerlo en las categorías inferiores.

Los equipos rusos y bielorrusos, así como las selecciones nacionales de ambos países, fueron excluidos de las competiciones internacionales a raíz de la invasión de Ucrania a principios de 2022.

“Es algo que tenemos que hacer, definitivamente, al menos en categorías inferiores”, dijo Infantino este lunes en una entrevista con la cadena británica Sky.

“Este veto no ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio. Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar”, señaló.

Además, Infantino calificó un posible veto a Israel por el genocidio en Palestina como “una derrota”.

“Deberíamos asegurarnos en nuestros estatutos de que ningún país pueda ser vetado de jugar al fútbol por los actos de sus líderes políticos”, subrayó.

En la misma entrevista, el máximo mandatario de la FIFA también defendió la decisión del organismo de conceder a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el premio de la paz, un galardón de reciente creación.

“Objetivamente se lo merece. Y no solo lo digo yo, una premio Nobel de la Paz -en referencia a María Corina Machado- también lo ha dicho. Él ha sido una parte instrumental a la ora de resolver conflictos y salvar miles de vidas”, afirmó. EFE

Fútbol Internacional FIFA Gianni Infantino
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Brighton y Everton.jpg
Fútbol Internacional
Brighton extraña a Diego Gómez y empata con Everton
El Brighton, con la ausencia del paraguayo Diego Gómez por lesión, empató de local ante el Everton por la fecha 24 de la Premier League de Inglaterra.
Enero 31, 2026 02:31 p. m.
 · 
Redacción D10
HAAXdqtWcAAxkG1.jpg
Fútbol Internacional
Arsenal va directo a por la Premier
El Arsenal volvió este sábado a la senda de la victoria al golear por 0-4 al Leeds United y se mantiene en el liderato con una ventaja de siete puntos respecto a Manchester City y Aston Villa, que tienen un partido menos.
Enero 31, 2026 02:25 p. m.
 · 
Redacción D10
Endrick
Fútbol Internacional
Endrick: “Yo soy un ‘9'”
El delantero brasileño Endrick afirmó que se siente muy cómodo en el Lyon, equipo al que fue cedido por el Real Madrid hasta final de temporada, y aseguró que no le está importando sacrificarse jugando en la banda derecha, aunque insiste en que su posición es la de ‘9', en la que espera disputar el Mundial.
Enero 30, 2026 05:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Jack Grealish
Fútbol Internacional
Grealish se puede perder lo que resta de temporada
Jack Grealish, futbolista del Everton, puede necesitar cirugía por una fractura de estrés en el pie que le haría perderse lo que resta de temporada y poner en peligro su presencia en el Mundial.
Enero 30, 2026 11:19 a. m.
 · 
Redacción D10
bETIS.jpg
Fútbol Internacional
El resumen de la Europa League
Betis, Porto, Roma, Midtjylland, Friburgo y Braga se sumaron a la nómina de equipos de octavos de final de la Europa League, junto al Lyon y el Aston Villa.
Enero 29, 2026 07:48 p. m.
 · 
Redacción D10
benee.png
Fútbol Internacional
Así recibieron a Darío Benedetto en Barcelona de Guayaquil
VIDEO. El delantero argentino Darío Benedetto llegó este jueves a Ecuador para vincularse al Barcelona de Guayaquil, lleno de esperanza por acabar la sequía goleadora que arrastra desde febrero de 2024, y “con gratitud con los directivos y el técnico” del club, el venezolano César Farías.
Enero 29, 2026 06:02 p. m.
Carga Más