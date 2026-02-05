Los Cavs arrasan a la espera de Harden

Pocas horas después de una operación que llevó a Harden a Cleveland y a Darius Garland a Los Ángeles, Cavs y Clippers se vieron las caras en el Intuit Dome angelino en un partido dominado de principio a fin por los visitantes.

Ni Harden ni Garland estuvieron disponibles para sus nuevos equipos.

Donovan Mitchell selló 29 puntos, nueve asistencias y cuatro robos y Jaylon Tyson le apoyó con 17 puntos para los Cavs.

Los Clippers no pasaron de un modesto seis de 28 en triples y sucumbieron pese a los 25 puntos de Kawhi Leonard.

Los Knicks ganan una batalla contra los Nuggets

Los Knicks necesitaron dos prórrogas y 42 puntos de Jalen Brunson para doblegar 134-127 a los Denver Nuggets y celebrar su octava victoria consecutiva.

Brunson añadió a su cuenta ocho rebotes y nueve asistencias y el dominicano Karl Anthony Towns contribuyó con 24 puntos y doce rebotes, pese a recibir un fuerte golpe en la cabeza en el primer período que le provocó una profunda herida cerca de un ojo.

En los Nuggets, el serbio Nikola Jokic firmó su primer triple doble desde su regreso tras su lesión de rodilla, con 30 puntos, catorce rebotes y diez asistencias.

Jamal Murray fue protagonista de un partido espectacular, sin premio. Anotó veinte (18 consecutivos) de sus 42 puntos en el primer período.

¿Calma antes de la tormenta en Milwaukee?

En un ambiente de expectación y frustración en el Fiserv Forum, los Milwaukee Bucks pasaron por la prórroga para ganar 141-137 a los New Orleans Pelicans, en horas claves para conocer el futuro de Giannis Antetokounmpo.

El griego se encuentra actualmente de baja por una lesión de pantorrilla y podría dejar la franquicia en la que ha militado en toda su carrera NBA en las próximas horas.

Ryan Rollins lideró a los Bucks con 27 puntos en una noche en la que los 44 puntos (12 triples) de Trey Murphy no les bastaron a los Pelicans.

Una de las franquicias que suenan como posible destino de Antetokounmpo son los Minnesota Timberwolves, que este miércoles remontaron 18 puntos de desventaja para asaltar Toronto.

Anthony Edwards llevó de la mano a los Wolves con 30 puntos y entregó a su equip su quinta victoria en los últimos seis compromisos.

Triunfos para Hugo González y Santi Aldama

Los Boston Celtics arrollaron a los Houston Rockets por 93-114 en un partido que afrontaron sin Jaylen Brown ni Sam Hauser y todavía a la espera de la incorporación de Nikola Vucevic.

Derrick White y Payton Pritchard lideraron el ataque de Boston con 28 y 27 puntos, respectivamente. Luka Garza aportó 19 puntos, Baylor Scheierman 15 puntos y 10 rebotes y Neemias Queta firmó otro doble-doble con 10 puntos y 19 rebotes.

El ‘rookie’ madrileño Hugo González aportó dos puntos y tres rebotes en algo más de 15 minutos en pista.

También triunfó el canario Santi Aldama, titular en el quinteto de los Memphis Grizzlies. Su equipo se impuso por 129-125 en el campo de los Sacramento Kings, colistas del Oeste (12-40).

Aldama aportó doce puntos, seis rebotes y dos tapones en 24 minutos en pista, con cuatro de diez en tiros de campo.