09 sept. 2025
FIFA destaca el éxito del Mundial del Clubes

El Mundial de Clubes 2025 tuvo una audiencia de 2.700 millones de espectadores

Septiembre 09, 2025 01:20 p. m. • 
Por Redacción D10
mundial de clubes

El Mundial de Clubes tuvo un récord de audiencia, según la FIFA.

Foto: Gentileza - FIFA

El Mundial de Clubes 2025, que vio al Chelsea coronarse como campeón en Estados Unidos, registró una audiencia de 2.700 millones de espectadores en todo el mundo y congregó a 2,5 millones de personas en los estadios, informó este martes la FIFA.

“Los datos preliminares confirman que la edición inaugural del Mundial de Clubes FIFA 2025 cautivó a espectadores en todo el mundo. Nielsen Sports estima que alrededor de 2.700 millones de espectadores siguieron el torneo a través de diversos medios de comunicación”, indicó en un comunicado el organismo rector del fútbol.

Según los datos de la plataforma de medición y análisis deportivo, más de 131 millones de personas siguieron el torneo por televisión en Brasil, lo que representa el 62 % de su población.

Además, el 60 % de Portugal -país de unos diez millones de habitantes- sintonizó en algún momento el torneo, mientras que alrededor del 50 % de la población de otras naciones como España -48 millones de habitantes- o Italia -58 millones- también siguió la competición.

En cuanto a partidos concretos, la FIFA mencionó que el partido de octavos de final entre el Manchester City y el Al Hilal saudí alcanzó un 77.9 % de audiencia televisiva en Arabia Saudí.

Mientras que el Boca Juniors-Benfica fue seguido por más de 9,1 millones de personas en Argentina, “lo que representa un índice de audiencia del 84.2 %, el más alto en el país desde la final de la CONMEBOL Libertadores 2023".

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, afirmó en el comunicado que estas cifras hicieron del torneo “un éxito mundial que ha marcado un punto de inflexión” y destacó el papel de la plataforma DAZN, que retransmitió la competición en exclusiva y de forma gratuita.

A esta audiencia se sumaron 2,5 millones de personas que acudieron a los estadios de las once sedes a asistir a los partidos, agregó la FIFA.

El Mundial de Clubes de la FIFA 2025 se celebró del 14 de junio al 13 de julio en Estados Unidos. Fue la primera edición en disputarse bajo un formato renovado, que incluyó la participación de 32 equipos y la celebración del torneo cada cuatro años.

El Chelsea se alzó con el trofeo en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey al vencer al París Saint-Germain por 3-0.

