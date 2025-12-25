25 dic. 2025
Fútbol Internacional

Libertad con cargos para el presidente del Fenerbahçe

El presidente del club deportivo turco Fenerbahçe, Sadettin Saran, fue puesto en libertad provisional este jueves, un día después de ser detenido por sospechas de uso de drogas, informa la agencia turca Anadolu.

Diciembre 25, 2025 03:02 p. m. • 
Por Redacción D10
Sadettin Saran

Sadettin Saran ha rechazado tajantemente haber usado cocaína.

Foto: Gentileza - Baba Ocagi

Sadettin Saran fue detenido ayer en el marco de una amplia operación por supuesto uso de cocaína en la que han sido arrestados o citados a declarar desde hace días decenas de artistas, personalidades de las redes sociales, periodistas y empresarios.

A numerosos investigados se les tomaron muestras de pelo para un análisis de drogas y en el caso de Saran el test del pelo dio positivo, mientras que muestras de sangre, orina y uñas dieron negativo, asegura Anadolu.

Saran ha rechazado tajantemente haber usado cocaína y asegura que se trata de una campaña de calumnias contra él y el club que representa.

La Fiscalía mantiene, sin embargo, las tres acusaciones de “uso de drogas”, “proporcionar drogas a otros” y “facilitar el uso de drogas”.

Por esta última acusación, el juzgado obliga a Saran a acudir regularmente a comisaría para firmar, además de mantener la prohibición de viajar al extranjero, impuesta hace días.

La cúpula directiva del Fenerbahçe ha expresado en varios comunicados su total respaldo a Saran y ha agradecido el apoyo de los hinchas que esta mañana se reunieron ante los juzgados, pero pidiéndoles mostrar el máximo respeto a la judicatura.

Sadettin Saran, un empresario de 61 años, nacido en Denver (Estados Unidos), como hijo de un turco y una estadounidense, es dueño del Saran Holding, que abarca medios de comunicación del ámbito deportivo, la industria del cine y el turismo.

Alcanzó la presidencia del club deportivo Fenerbahçe, cuya sección de fútbol es el segundo equipo más exitoso de Turquía, en septiembre pasado, en una reñida votación contra su predecesor, el empresario Ali Koç.

Fenerbahçe
Redacción D10
