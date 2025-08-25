Felipe Giménez vuelve al 2 de Mayo

El 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero tomó la decisión de sacar al entrenador Marcelo Palau del cargo.

Su lugar será ocupado por un conocido de la casa: Felipe Giménez, que será presentado este lunes por la tarde y comenzará su segundo ciclo en el Gallo norteño.

El equipo pedrojuanino viene de empatar en condición de local 1-1 ante Sportivo Ameliano y se encuentra con 10 puntos en la tabla del campeonato Clausura.

El debut de Giménez será este sábado ante Deportivo Recoleta desde las 16:00 horas por la décima fecha del torneo.