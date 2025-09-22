FAP presenta denuncia tras amenazas a jugadores

El ambiente en Olimpia sigue tenso, más luego de que los resultados deportivos terminaron extrapolándose y genera violencia que termina afectando nuevamente a los protagonistas. Tras las amenazas sufridas por Derlis González y Richard Ortiz, las Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP) emitió un comunicado expresando repudio y anunciando una denuncia ante las autoridades solicitando la identificación de los responsables.

“Pude hablar con Derlis y con él nos pusimos de acuerdo para hacer la denuncia policial y fiscal. El presidente Paulo Da Silva se encargó de hablar con Richard. Lo de Derlis ya está, incluso nos comunicamos con el Jefe de Investigaciones para que se haga el trabajo y se identifique. Nos preocupa porque no sabemos que consecuencias puede tener por la irracionalidad”, expresó Rogelio Delgado en Fútbol a lo Grande.

“Estamos preocupados por la situación y vamos a hacer que se investigue. Es una amenaza que tiene que tener una consecuencia para esta gente. Uno sabe como comienza, pero no sabe como termina”, agregó.

Delgado comentó que los asesores de la asociación están a disposición de los jugadores y que en caso que se llegue hasta los responsables, promoverán una querella.