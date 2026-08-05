05 ago 2026
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Exa Ysaty es el campeón en el futsal femenino

El elenco calamar se impuso en penales a Colonial y celebró en la competencia que organizó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Agosto 5, 2026 03:50 p. m. • 
Por Redacción D10
exa ysaty futsal femenino

Plantel del Exa Ysaty, campeón en el futsal femenino 2026.

Foto: Twitter

El equipo de Exa Ysaty se coronó campeón en el torneo de futsalFIFA femenino, que organizó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

El equipo calamar en la final que se disputó en el Polideportivo del Sol de América, se impuso a Sport Colonial en penales por 4-2, tras empatar en tiempo normal y alargue por 3-3.

Integraron el plantel del equipo campeón, que consiguió el boleto para disputar la próxima Copa Libertadores de futsalFIFA femenino: Gloria Saleb; Joana Galeano, Sol Escobar, Rosa Aquino, Nataly Lezcano, Andrea Galeano, Luz Cardozo, Damia Cortaza, María Portillo, Ramona Martínez, Angélica Vázquez, Wilma Espinoza. DT: Roberto Del Pozo.

futsalFIFA Futsal Futsal Femenino
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