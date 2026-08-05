Exa Ysaty es el campeón en el futsal femenino

El equipo de Exa Ysaty se coronó campeón en el torneo de futsalFIFA femenino, que organizó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

El equipo calamar en la final que se disputó en el Polideportivo del Sol de América, se impuso a Sport Colonial en penales por 4-2, tras empatar en tiempo normal y alargue por 3-3.

Integraron el plantel del equipo campeón, que consiguió el boleto para disputar la próxima Copa Libertadores de futsalFIFA femenino: Gloria Saleb; Joana Galeano, Sol Escobar, Rosa Aquino, Nataly Lezcano, Andrea Galeano, Luz Cardozo, Damia Cortaza, María Portillo, Ramona Martínez, Angélica Vázquez, Wilma Espinoza. DT: Roberto Del Pozo.