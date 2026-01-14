Éver Hugo Almeida recomienda a Erik López en Guatemala

Según reportes de la prensa guatemalteca, existen probabilidades de que el Deportivo Municipal de aquel país venga a la carga por el delantero paraguayo del Olimpia, Erik López.

El periodista guatemalteco Juan Carlos Gálvez, a través de su cuenta en X, aseguró que la dirigencia del Municipal le pidió recomendaciones al director técnico paraguayo Ever Hugo Almeida, quien dio el nombre de López, jugador de 24 años con experiencia en la MLS y en el fútbol argentino. “A ver si le hacen caso”, dijo el reportero guatemalteco.

En diciembre pasado, en charla con Fútbol a lo Grande, el agente del jugador, Hugo Gaona, aseguró que López “está para continuar su carrera en el exterior”, algo que se debería decidir en los próximos días. López tiene contrato con Olimpia hasta este fin de año.