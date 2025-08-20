20 ago. 2025
Fútbol Internacional

Estudiantes de La Plata vs. Cerro Porteño: Paso a paso

Cerro Porteño visita a Estudiantes de La Plata, por los octavos de final de la Copa Libertadores. En la ida jugada en La Nueva Olla, el Ciclón cayó por 0-1.

Agosto 20, 2025 02:29 p. m. • 
Por Redacción D10
Estudiantes de La Plata Cerro Porteño

Copa Libertadores Cerro Porteño Estudiantes de La Plata
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Peñarol
Fútbol Internacional
Aerolíneas Argentinas critica comportamiento de delegación de Peñarol
Aerolíneas Argentinas criticó este martes el comportamiento del plantel del Peñarol uruguayo durante el vuelo a Buenos Aires para enfrentar este martes a Racing Club en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Agosto 19, 2025 03:56 p. m.
 · 
Redacción D10
Guardiola
Fútbol Internacional
Guardiola: “Me quedan dos años de contrato y quizás siga otros dos”
Pep Guardiola, técnico del Manchester City, dejó caer que podría seguir otros dos años más cuando acabe su actual contrato con el club inglés.
Agosto 19, 2025 03:28 p. m.
 · 
Redacción D10
Matías Rojas
Fútbol Internacional
Portland Timbers anunció a Matías Rojas
Este martes, el Portland Timbers anunció de manera oficial al volante paraguayo Matías Rojas como nuevo integrante de su plantel.
Agosto 19, 2025 02:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Adrien Rabiot
Fútbol Internacional
Marsella pone a la venta a Rabiot tras otra polémica
El Olympique de Marsella (OM) ha puesto en su lista de transferibles al medio internacional francés Adrien Rabiot, quien protagonizó una nueva polémica en su carrera este fin de semana, cuando tuvo el viernes un altercado verbal con su colega de equipo Jonathan Rowe, informó este martes la prensa francesa.
Agosto 19, 2025 02:31 p. m.
 · 
Redacción D10
GyaaNeaXMAA3tIn.jpeg
Fútbol Internacional
Estudiantes saldrá a proponer, según Domínguez
Eduardo Domínguez, DT de Estudiantes, contó que el equipo pincharrata saldrá a buscar el partido para cerrar la llave ante Cerro Porteño.
Agosto 19, 2025 01:11 p. m.
 · 
Redacción D10
Mathías Villasanti_46233414.jpg
Fútbol Internacional
Villasanti podría quedar descartado hasta del Mundial
Manuel Aguilar, ex médico de la Albirroja, contó que el jugador Mathías Villasanti quedaría descartado en caso de una eventual clasificación paraguaya al Mundial.
Agosto 19, 2025 12:03 p. m.
 · 
Redacción D10
