Estudiantes de La Plata vs. Cerro Porteño: Paso a paso

Aerolíneas Argentinas criticó este martes el comportamiento del plantel del Peñarol uruguayo durante el vuelo a Buenos Aires para enfrentar este martes a Racing Club en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.
El Olympique de Marsella (OM) ha puesto en su lista de transferibles al medio internacional francés Adrien Rabiot, quien protagonizó una nueva polémica en su carrera este fin de semana, cuando tuvo el viernes un altercado verbal con su colega de equipo Jonathan Rowe, informó este martes la prensa francesa.