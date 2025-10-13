13 oct. 2025
Cabo Verde hace historia y disputará por primera vez un Mundial

La selección de Cabo Verde hizo historia y disputará por primera vez la fase final de una Copa del Mundo de fútbol, tras certificar este lunes su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá al imponerse por 3-0 a Esuatini.

Octubre 13, 2025 04:34 p. m.
Cabo Verde, en la historia grande.

Foto: Gentileza

El marcador no reflejó las numerosas dificultades que el conjunto caboverdiano pasó en la primera parte para encontrar la más mínima rendija en el tupido entramado defensivo que dispuso Esuatini.

Y cuando los jugadores de Bubista lograron superar a los defensores siempre apareció la figura del guardameta visitante Khanyakwezwe Shabalala, que resolvió con oficio cada remate de los delanteros locales.

Un panorama que cambió por completo a los tres minutos de la segunda mitad, cuando Dailon Livramento derribó definitivamente el ‘muro’ suazi, tras aprovechar un balón suelto en el interior del área.

El delantero del Casa Pia portugués, que ya anotó el pasado mes de septiembre el gol de la victoria (1-0) sobre Camerún, volvió a demostrar su viveza tras rematar a las redes (1-0) un balón centrado por ‘Yannick’ Semedo que la zaga visitante no acertó a despejar.

Un gol que pareció liberar definitivamente a Cabo Verde que, cuatro minutos más tarde, en el 52, pudo doblar su ventaja en un remate de Jamiro Monteiro que se estrelló en el larguero.

Pero nada ni nadie pudo impedir que los de Bubista, que ya en la pasada Copa de África se quedaron a las puertas de las semifininales tras caer ante Sudáfrica en la tanda de penaltis en los cuartos de final, sentenciaran definitivamente la victoria.

La rúbrica llevó la firma de Willy Semedo, delantero del Omonia chipriota, que estableció a los 54 minutos el 2-0 al remachar a las redes un balón cabeceado por Diney Borges tras un nuevo centro desde la derecha de ‘Yannick’ Semedo.

Marcador que se encargó de redondear para los ‘tiburones azules’ el defensa Stopiez que anotó en el 91 el definitivo 3-0 que selló la clasificación de Cabo Verde para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Toda una gesta que festejaron como se merece los 15.000 espectadores que abarrotaron el Estadio Nacional de Praia, que como el resto del país gozaron desde el mediodía de hoy de fiesta, gracias a un decreto del gobierno, para poder vivir un día histórico para Cabo Verde.

Cabo Verde
Fútbol Internacional
Marruecos llega a las semifinales
La selección sub-20 de Marruecos venció este domingo a la de Estados Unidos por 1-3 y se clasificó para las semifinales del Mundial juvenil que transcurre en Chile.
Octubre 12, 2025 08:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Fútbol Internacional
Gustavo Gómez dice que Paraguay busca crecer con los amistosos para “seguir haciendo historia”
El capitán de la Selección Paraguaya, el defensa Gustavo Gómez, afirmó este domingo que la Albirroja busca crecer con los partidos amistosos que enfrentará previo al Mundial de 2026, con el objetivo de “seguir haciendo historia”, tal como aseguró lo hicieron al clasificar a su país luego de 15 años.
Octubre 12, 2025 03:54 p. m.
 · 
Redacción D10
Fútbol Internacional
Conmebol presenta primer estudio de casos de conmoción cerebral en torneos de 2022 y 2024
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó su primer estudio de análisis sobre casos de conmoción cerebral en futbolistas que participaron en torneos masculinos entre 2022 y 2024.
Octubre 12, 2025 01:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Fútbol Internacional
Lionel Messi firma otro recital
Leo Messi firmó otro recital y dirigió la victoria por 4-0 del Inter Miami en casa contra el Atlanta United con un doblete y una asistencia.
Octubre 11, 2025 11:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Fútbol Internacional
Argentina derrota a México y buscará la final frente a Colombia
Argentina eliminó a México en una demostración de solidez al derrotarla por 0-2 en partido de los cuartos de final del Mundial Sub-20 en Chile y ahora se las verá en semifinales ante Colombia.
Octubre 11, 2025 11:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Fútbol Internacional
Colombia vence a España y está en semifinales tras 22 años
Colombia se clasificó por segunda vez en su historia y tras 22 años a las semifinales de un Mundial Sub-20 al derrotar a España por 3-2 en un estelar partido de Néiser Villarreal.
Octubre 11, 2025 11:04 p. m.
 · 
Redacción D10
