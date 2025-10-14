14 oct. 2025
Fútbol Paraguayo

Lucas Barrios y el “penal que no existió” para Nacional

El entrenador del Sportivo Luqueño, Lucas Barrios, quedó molesto por el “penal que no existió, que para mí no existió”, que cobró Giancarlos Juliadoza a favor de Nacional.

Octubre 14, 2025 01:27 p. m. • 
Por Redacción D10
Lucas Barrios

Lucas Barrios valoró la actitud de sus jugadores.

Foto: Gentileza - Sportivo Luqueño

Sportivo Luqueño, en cuyo banquillo debutó Lucas Barrios, igualó a un gol con Nacional en el choque que completó la 16ª fecha del Torneo Clausura.

El entrenador quedó molesto con la decisión del juez principal, Giancarlos Juliadoza, en una acción que fue determinante en el resultado. “Nos terminan empatando con un penal que no existió, que para mí no existió”, afirmó en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

“Lo que me pasa es que si el árbitro cobró ya y estaba totalmente seguro que fue mano y no era penal, ¿por qué cambia su decisión? Eso me genera impotencia”, añadió sobre la determinación de Giancarlos Juliadoza. El árbitro en un principio cobró la mano de Adrián Brizuela, fuera del área, y posteriormente, como la jugada continuó, el defensa sujetó a Hugo Iván Valdez ya dentro del área y esta acción la revisó gracias al VAR.

“Nosotros que tuvimos la posibilidad de jugar con VAR y sin VAR, sabemos que el que toma la decisión final es el árbitro de campo. Está bien que tengamos estas herramientas porque las necesitamos y porque queremos un fútbol más sano y leal, pero también tenemos que dejar al árbitro de campo que decida”, manifestó el DT.

“Realmente terminamos sufriendo con un penal que previamente había cobrado tiro libre por mano y termina cambiando su decisión, de la cual ya estaba muy seguro”, volvió a insistir.

Con el empate, el Sportivo Luqueño cortó una racha negativa de seis juegos por el Torneo Clausura perdidos motivo por el cual, Lucas Barrios valoró “la actitud que tuvo ante un rival que viene peleando por el campeonato y nosotros que estábamos en una situación compleja. A mí me deja contento esa actitud. Después hay cosas por mejorar y las vamos a mejorar”.

Redacción D10
