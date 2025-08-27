27 ago. 2025
Copa Paraguay

Estreno en un tenso ambiente

El Ciclón debuta en Copa Paraguay, enfrentando a Pastoreo a las 18:30.

Agosto 27, 2025 07:21 a. m. • 
Por Redacción D10
Gyq8wHfXIAgeGYn.jpeg

Movimientos. El Ciclón prepara variantes para el compromiso de hoy.

Cerro Porteño debuta hoy en la Copa Paraguay, enfrentando al equipo de Pastoreo, en duelo de eliminación directa por la ronda de los 16avos a jugarse en el Luis Salinas de Itauguá.

En Barrio Obrero el ambiente es tenso, ya que luego de quedar eliminado en Copa Libertadores ante Estudiantes de Argentina, en su último juego perdió ante Sportivo Trinidense, quedando con ventaja mínima como líder del Clausura.

En el Ciclón se prepara variantes en el equipo titular, retornando en portería Roberto Junio Fernández. A su vez Pastoreo, que milita en la Intermedia, quiere dar la sorpresa en la ronda.

Más compromisos. Hoy se cumplen otros dos compromisos correspondientes a la fecha de 16vos de final de la Copa Paraguay.

Silvio Pettirossi choca con Resistencia, desde las 13:30, en el estadio Ricardo Gregor, mientras que, en el segundo turno, en el mismo escenario, el Deportivo Humaitá enfrenta a General Caballero de Juan León Mallorquín, a partir de las 16:00.

CIFRA. 6 ediciones de Copa Paraguay se llevan disputadas, en donde Cerro Porteño no pudo aún alcanzar la ronda final.

Cerro Porteño Pastoreo Copa Paraguay
Redacción D10
Más contenido de esta sección
12 de junio copa paraguay.jpg
Copa Paraguay
El 12 de Junio avanza en la Copa Paraguay
El 12 de Junio venció por 2-0 en la regularización de la Semana 8 y avanzó en la Copa Paraguay.
Agosto 05, 2025 08:35 p. m.
 · 
Redacción D10
GwFnvqTXUAITO1j.jpeg
Copa Paraguay
Copa Paraguay: Tres nuevos clasificados
La semana 7 de la Copa Paraguay edición 2025 se cerró ayer con tres compromisos.
Julio 18, 2025 09:21 a. m.
 · 
Redacción D10
copa paraguay_61683532.jpg
Copa Paraguay
Los grandes ya tienen rivales en Copa Py
Tras la finalización de la Semana 6, de la segunda fase de la Copa Paraguay 2025, los equipos clasificados como Fernando de la Mora, 24 de Setiembre de Areguá, Benjamín Aceval del Bajo Chaco y Pastoreo FC tendrán que medirse en los dieciseisavos de final a los equipos de Primera División, en alguno de los casos con los grandes de nuestro fútbol.
Julio 14, 2025 09:05 a. m.
 · 
Redacción D10
GvhqLIxXMAAvItE.jfif
Copa Paraguay
Pastoreo, Minga Guazú y San Lorenzo se meten en la Fase 3
Pastoreo, Minga Guazú y San Lorenzo se anotaron en la Fase 3 de la Copa Paraguay.
Julio 10, 2025 07:50 p. m.
 · 
Redacción D10
ganadores.jpg
Copa Paraguay
El “24" de Areguá y Guaraní de Fram avanzan a Fase 3 de la Copa Py
El club 24 de Setiembre de Areguá y el Guaraní de Fram despachan con goleadas a sus rivales y sellaron pasaporte a la siguiente etapa de la competencia nacional.
Julio 09, 2025 08:43 p. m.
 · 
Redacción D10
Fernando de la Mora 2.jfif
Copa Paraguay
Fernando de Mora y Benjamín Aceval avanzan en la Copa Paraguay
La Fase 3 de la Copa de Todos tiene a sus primeros clasificados, Fernando de la Mora y el Benjamín Aceval de Villa Hayes.
Julio 08, 2025 06:26 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más