Estreno en un tenso ambiente

Cerro Porteño debuta hoy en la Copa Paraguay, enfrentando al equipo de Pastoreo, en duelo de eliminación directa por la ronda de los 16avos a jugarse en el Luis Salinas de Itauguá.

En Barrio Obrero el ambiente es tenso, ya que luego de quedar eliminado en Copa Libertadores ante Estudiantes de Argentina, en su último juego perdió ante Sportivo Trinidense, quedando con ventaja mínima como líder del Clausura.

En el Ciclón se prepara variantes en el equipo titular, retornando en portería Roberto Junio Fernández. A su vez Pastoreo, que milita en la Intermedia, quiere dar la sorpresa en la ronda.

Más compromisos. Hoy se cumplen otros dos compromisos correspondientes a la fecha de 16vos de final de la Copa Paraguay.

Silvio Pettirossi choca con Resistencia, desde las 13:30, en el estadio Ricardo Gregor, mientras que, en el segundo turno, en el mismo escenario, el Deportivo Humaitá enfrenta a General Caballero de Juan León Mallorquín, a partir de las 16:00.

CIFRA. 6 ediciones de Copa Paraguay se llevan disputadas, en donde Cerro Porteño no pudo aún alcanzar la ronda final.