09 ene. 2026
Fútbol Internacional

Senegal se clasificó a las semifinales de la Copa África

Senegal derrotó 1 a 0 a Mali y clasificó a la semifinal de la Copa Africana de Naciones. Su rival será Egipto o Costa de Marfil.

Enero 09, 2026 03:51 p. m. • 
Por Redacción D10
ilman-ndiaye-rompe-la-solidez-de-mali-y-senegal-avanza-a-semifinales-de-la-copa-africana-de-naciones-120234-1024x576.jpg

Ndiaye rompió la solidez de Mali y Senegal avanza a semifinales de la Copa Africana de Naciones.

FOTO: EFE

Senegal consolidó su papel de gran aspirante a ganar la Copa de África al batir 1-0 a Malí, que terminó el partido con diez jugadores por tercera vez en cinco encuentros de la competición, este viernes en los cuartos de final disputados en Tánger.

Campeones en 2022, los Leones se enfrentarán en las semifinales al vencedor del Egipto-Costa de Marfil, que se disputa el sábado.

Un gol de Ilimane Ndiaye (27') bastó para asegurar a los senegaleses una séptima presencia en las semifinales de la competición continental, por tercera en las últimas cuatro ediciones para los favoritos del torneo, junto con la anfitriona Marruecos, que juega en cuartos contra Camerún este viernes.

Malí, dirigida por el belga Tom Saintfiet, se vio de nuevo traicionada por su indisciplina. Su capitán Yves Bissouma fue expulsado justo antes del descanso por una segunda amonestación tras una entrada tardía sobre Idrissa Gana Gueye (45+3'). Ya había visto la amarilla por obstrucción sobre Sadio Mané (21').

Fue la tercera vez en la competición que un maliense fue expulsado.

La ausencia del capitán de los Águilas fue demasiado para el equipo de Saintfiet, que no había hecho más que empatar desde el inicio del torneo y solo había marcado tres goles, todos firmados por el jugador del Auxerre Lassine Sinayoko, dos de ellos de penalti.

Copa África Senegal Fútbol Internacional
Redacción D10
