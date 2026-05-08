Están los árbitros para la 20ª jornada

El presidente de la República, Santiago Peña pidió este lunes al Ministerio del Interior y a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) que impartan “sanciones ejemplares” a los implicados en los hechos de violencia que obligaron a la suspensión del superclásico del fútbol local entre Olimpia y Cerro Porteño la víspera, y que dejaron al menos 72 heridos.