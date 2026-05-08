Están los árbitros para la 20ª jornada

Este viernes, de cara a la 20ª fecha del Torneo Apertura, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol confirmó a los equipos arbitrales que estarán en los distintos compromisos.
Fecha 20
Sábado 9 de mayo:
-2 de Mayo vs. Rubio Ñu
Estadio: Río Parapití.
Hora: 17:45.
Árbitro: Álvaro Giménez.
Asistentes: Carmelo Candia y Diego Silva.
Cuarto árbitro: César Rolón.
VAR: Édgar Cantero.
AVAR: Christian Sosa.
-Nacional vs. Sportivo Trinidense
Estadio: Arsenio Erico.
Hora: 20:00.
Árbitro: José Méndez.
Asistentes: José Villagra y José Mercado.
Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.
VAR: Carlos Paul Benítez.
AVAR: Milciades Saldívar.
Domingo 10 de mayo:
-Sportivo San Lorenzo vs. Olimpia
Estadio: ueno Defensores del Chaco.
Hora: 17:45.
Árbitro: Derlis Benítez.
Asistentes: Luis Onieva y Guido Miranda.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: Fernando López.
AVAR: Zulma Quiñónez.
-Sportivo Luqueño vs. Libertad
Estadio: ueno Luis Salinas.
Hora: 20:00.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: Esteban Testta.
Lunes 11 de mayo:
-Sportivo Ameliano vs. Recoleta FC
Estadio: Ameliano Villeta.
Hora: 17:45.
Árbitro: Blas Romero.
Asistentes: José Cuevas y Nancy Fernández.
Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.
VAR: David Ojeda.
AVAR: Héctor Balbuena.
-Cerro Porteño vs. Guaraní
Estadio: ueno La Nueva Olla.
Hora: 20:00.
Árbitro: Derlis López.
Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
VAR: José Armoa.
AVAR: Eduardo Britos.