08 may. 2026
Fútbol Paraguayo

Están los árbitros para la 20ª jornada

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer los jueces que estarán en los diferentes encuentros de la 20ª jornada del Torneo Apertura.

Mayo 08, 2026 03:30 p. m. • 
Por Redacción D10
Juan Gabriel Benítez.jfif

Juan Gabriel Benítez será el juez del partido Sportivo Luqueño vs. Libertad.

Foto: Prensa APF

Este viernes, de cara a la 20ª fecha del Torneo Apertura, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol confirmó a los equipos arbitrales que estarán en los distintos compromisos.

Fecha 20

Sábado 9 de mayo:

-2 de Mayo vs. Rubio Ñu

Estadio: Río Parapití.

Hora: 17:45.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Carmelo Candia y Diego Silva.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Édgar Cantero.

AVAR: Christian Sosa.

-Nacional vs. Sportivo Trinidense

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 20:00.

Árbitro: José Méndez.

Asistentes: José Villagra y José Mercado.

Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.

VAR: Carlos Paul Benítez.

AVAR: Milciades Saldívar.

Domingo 10 de mayo:

-Sportivo San Lorenzo vs. Olimpia

Estadio: ueno Defensores del Chaco.

Hora: 17:45.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Luis Onieva y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Fernando López.

AVAR: Zulma Quiñónez.

-Sportivo Luqueño vs. Libertad

Estadio: ueno Luis Salinas.

Hora: 20:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Esteban Testta.

Lunes 11 de mayo:

-Sportivo Ameliano vs. Recoleta FC

Estadio: Ameliano Villeta.

Hora: 17:45.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: José Cuevas y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: David Ojeda.

AVAR: Héctor Balbuena.

-Cerro Porteño vs. Guaraní

Estadio: ueno La Nueva Olla.

Hora: 20:00.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: José Armoa.

AVAR: Eduardo Britos.

Árbitros Torneo Apertura
Redacción D10
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