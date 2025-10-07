“Estamos más unidos que nunca”, afirma Braian Ojeda

Después de tres Eliminatorias Sudamericanas con las manos vacías, Paraguay logró romper esta mala racha y se instaló en el Mundial 2026. Si antes, en la adversidad, el grupo ya estaba unido, ahora lo está más, comentó el volante Braian Ojeda.

“El grupo creció mucho. Somos unidos, pero esta vez estamos más unidos que nunca. Estamos estirando todos juntos: todos los que ya estaban, los que no están ahora. Esto es un grupo grande. Todo suma y todos juntos nos iremos al Mundial”, aseveró.

De los rivales indicó que “estos amistosos serán importantes para lo que viene: prepararnos para el Mundial. Es lo máximo para mí estar acá y prepararnos contra selecciones como Japón y Corea del Sur”.

A pesar de tratarse de amistosos, “hay que demostrar, hay que ir por todo al Mundial. Tenemos que estar listos, tenemos que estar para grandes cosas. Como dijo el profe, no nos iremos a participar”.

El primer rival de Paraguay será Japón, el 10 de octubre a las 7:20, mientras que cuatro días después, la Albirroja visitará a Corea del Sur, a las 8:00.