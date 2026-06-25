Estados Unidos, por una marcha perfecta ante Turquía

Las selecciones de Estados Unidos y Turquía cerrarán este jueves la fase de grupos del Mundial en un encuentro sin presión en el que los anfitriones buscarán mantener su racha ganadora mientras que los Otomanos intentarán despedirse con honor del Mundial.

Ambos equipos llegan a la cita en el Estadio de Los Ángeles, en la ciudad de Inglewood (California) sin nada que perder. Mientras que el equipo de las Barras y las Estrellas se aseguró el pasado viernes el liderato del Grupo D, Turquía cayó ese mismo día ante Paraguay y quedó fuera de carrera. Para el seleccionador estadounidense, el argentino Mauricio Pochettino, el partido se presenta como una oportunidad para dar descanso a sus figuras claves y minutos a los menos habituales.

Por su parte, los de la Media Luna y la Estrella afrontan el choque con el único aliciente de limpiar su imagen tras la temprana eliminación.

Las derrotas ante Paraguay y Australia hundieron a los dirigidos por Vincenzo Montella en lo más bajo de la clasificación. Ahora, el objetivo será hacer daño al rival. El encuentro se presta a una clara victoria por parte de los estadounidenses quienes, de ganar, encadenarían tres victorias consecutivas y se posicionarían como un duro rival a batir en dieciseisavos.