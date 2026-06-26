26 jun. 2026
Copa del Mundo

Paridad tras los primeros 45 minutos

La Albirroja empata con Australia tras los primeros 45 minutos en San Francisco.

Junio 25, 2026 11:51 p. m. • 
Por Redacción D10
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Galarza de gran despliegue ante los australianos.

Foto: AFP

La Selección Paraguaya de Fútbol iguala sin goles con Australia en el juego de la tercera jornada del Grupo D del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La Albirroja planteó un juego defensivo, priorizó el cero y lo consiguió tras los primeros 45 minutos.

El cuadro paraguayo casi no generó peligro, mientras que los australianos se encontraron con Orlando Gill en las tres oportunidades que consiguieron llegar con peligro hasta la portería paraguaya.

Quedan 45 minutos al encuentro. Paraguay debe ganar para asegurar su clasificación, mientras que el empate hará que deba mirar los demás resultados para ver si se mete a los 16avos de final.

Copa del mundo Mundial FIFA 2026 Paraguay
Redacción D10
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