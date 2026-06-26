Paridad tras los primeros 45 minutos

La Selección Paraguaya de Fútbol iguala sin goles con Australia en el juego de la tercera jornada del Grupo D del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La Albirroja planteó un juego defensivo, priorizó el cero y lo consiguió tras los primeros 45 minutos.

El cuadro paraguayo casi no generó peligro, mientras que los australianos se encontraron con Orlando Gill en las tres oportunidades que consiguieron llegar con peligro hasta la portería paraguaya.

Quedan 45 minutos al encuentro. Paraguay debe ganar para asegurar su clasificación, mientras que el empate hará que deba mirar los demás resultados para ver si se mete a los 16avos de final.