Mundial 2026: Paraguay empata y deberá esperar para conocer su futuro

La Selección Paraguaya de Fútbol igualó sin goles con Australia, en la tercera jornada del Grupo D del Mundial 2026. El resultado sirve, aunque para confirmar la clasificación como uno de los mejores terceros deberá esperar los demás resultados.

EL PARTIDO. La Albirroja arrancó con mucha cautela, tratando de presionar la salida y buscando a los delanteros. Aunque el lance mostraba que sin mucho, el rival conseguía filtrarse por el lado de Alexandro Maidana. Fue así, que por ese lado se gestó una de las primeras peligrosas de Australia, que derivó en un disparo potente de Jackson Irvine que encontró bien ubicado al golero Orlando Gill.

Luego, los australianos se hicieron con la posesión del balón y buscaban el camino para vulnerar al fondo paraguayo durante esos primeros minutos. En tanto que Paraguay, recién sobre los 15’, intentó cambiar el libreto y jugar algo más aunque este trámite duró poco, ya que no había mucha presencia en ofensiva, quedando Enciso y Ávalos, o incluso solo Ávalos para pelear con los centrales.

Una variante que también se vio cuando Paraguay tuvo el balón fue la falta de creatividad o ideas para tratar de llegar hasta el fondo australiano. Habían pasado 33 minutos y la selección de Alfaro no había llegado ni una vez, ni siquiera pateado a la portería de Patrick Beach.

Los oceánicos cerraron la etapa inquietando en dos ocasiones más, con los disparos de Jordan Bos y Cristian Volpato, siendo el denominador común en ambas situaciones fue la seguridad de Gill para contener cualquier peligro.

Así se fue el primer tiempo, con nota excelente para el trabajo defensivo, aunque con la materia pendiente de crear y golpear para llevarse el triunfo de San Francisco.

Para el segundo tiempo, Gustavo Alfaro intentó corregir esta situación y mandó al campo de juego a Mauricio Magalhaes por Alexandro Maidana, aunque luego en el parado táctico no varió mucho la figura del equipo. Galarza ocupó la banda izquierda y el jugador del Palmeiras se mandó por la derecha para ser un nexo o opción para los ofensivos.

Paraguay tuvo más aplomo y presencia en ataque, presionando y forzando al error del rival. El cambio de actitud mostró también que las armas paraguayas podrían hacer daño al fondo australiano.

Pasados los 70’ el cuadro paraguayo tuvo el balón, pero no la profundidad como para lastimar. Los oceánicos también sabían meterse atrás, cerrando todos los espacios y posibilidades.

Paraguay se quedó sin tiempo como para romper el cero y cerró la fase de grupos con 4 puntos, resultado que de momento lo deja en zona de clasificación, pero deberá esperar el desenlace de los demás juegos para saber su posición final y el rival en la ronda de los 16vos de final.