El posible rival de Paraguay si clasifica a los dieciseisavos de final

La Selección Paraguaya de Fútbol empató este jueves sin goles contra Australia por la fecha 3 del Grupo D de la Copa del Mundo, en el estadio Bahía de San Francisco, dejando pasar una gran oportunidad de certificar su clasificación a los dieciseisavos de final.

Con esta amarga igualdad, Paraguay deberá esperar a que concluya la jornada del resto de los grupos para conocer su destino final en su regreso al Mundial tras 16 años de ausencia.

El equipo de Gustavo Alfaro terminó en la tercera ubicación con cuatro puntos la primera fase en Norteamérica. Esa misma ubicación ocupa temporalmente en la tabla de los mejores terceros, solamente por detrás de Suecia, Ecuador y Bosnia.

Ateniendo a esto, el próximo rival de la Albirroja será Alemania. En caso de concretarse ese emparejamiento, el partido será el lunes 29 de junio, desde las 16:30, en Boston. Cabe resaltar que aún existe la posibilidad de medirse a Francia, Noruega, Colombia o Portugal.