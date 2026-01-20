“Esta es una gran oportunidad para Hugo Sandoval”

Hugo Sandoval está a una firma de ser nuevo jugador de Olimpia. Su agente Hugo Gaona, valoró el paso que está dando su representado: “Así como tuvieron oportunidades otros delanteros extranjeros en Olimpia, esta es una gran oportunidad para Hugo”.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el agente aseveró: “Espero que aproveche y que demuestre lo que él puede hacer. Solo le falta un poco oportunidad que no pudo agarrar en recoleta por una lesión”.

Comentó que durante la mañana “se hizo la inspección médica. Asumo que todo salió bien. No sé cuánto demoran esos resultados. Está avanzando para que en las próximas horas podamos finiquitar el tema de Olimpia. Hay cosas propias de un préstamo”.

“Tenemos prácticamente ya arreglado con Olimpia y quedan algunos detalle mínimos con Recoleta”, explicó el representante.

Además recordó que estuvo “cerca de dos clubes de Ecuador, Colombia, que ya teníamos prácticamente bastante avanzado”, pero que finalmente se inclinó por el equipo paraguayo.