20 ene. 2026
Olimpia

“Esta es una gran oportunidad para Hugo Sandoval”

El agente de Hugo Sandoval, Hugo Gaona, se refirió al paso que está dando su representado al llegar a Olimpia. “Esta es una gran oportunidad para Hugo”, aseveró.

Enero 20, 2026 11:52 a. m. • 
Por Redacción D10
Hugo Sandoval

Hugo Sandoval firmará con Olimpia.

Foto: Gentileza - Recoleta

Hugo Sandoval está a una firma de ser nuevo jugador de Olimpia. Su agente Hugo Gaona, valoró el paso que está dando su representado: “Así como tuvieron oportunidades otros delanteros extranjeros en Olimpia, esta es una gran oportunidad para Hugo”.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el agente aseveró: “Espero que aproveche y que demuestre lo que él puede hacer. Solo le falta un poco oportunidad que no pudo agarrar en recoleta por una lesión”.

Comentó que durante la mañana “se hizo la inspección médica. Asumo que todo salió bien. No sé cuánto demoran esos resultados. Está avanzando para que en las próximas horas podamos finiquitar el tema de Olimpia. Hay cosas propias de un préstamo”.

“Tenemos prácticamente ya arreglado con Olimpia y quedan algunos detalle mínimos con Recoleta”, explicó el representante.
Además recordó que estuvo “cerca de dos clubes de Ecuador, Colombia, que ya teníamos prácticamente bastante avanzado”, pero que finalmente se inclinó por el equipo paraguayo.

Olimpia
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20260119_081823.jpg
Olimpia
Vitamina Sánchez: “Vamos a ser competitivos”
Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia, analizó la caída ante Boca Juniors y resaltó que serán competitivos jugando de la misma manera que lo hicieron ante el equipo argentino.
Enero 19, 2026 08:53 a. m.
 · 
Redacción D10
20260119_075247.jpg
Olimpia
El caño de Alfaro y la felicitación de Paredes
Juan Fernando Alfaro, volante de Olimpia, le metió un tremendo caño a Leandro Paredes y el jugador de Boca Juniors no tuvo otra que felicitarlo.
Enero 19, 2026 08:02 a. m.
 · 
Redacción D10
20260118_230113.jpg
Olimpia
Olimpia cae ante Boca Juniors en un partidazo
Olimpia arrancó ganando pero Boca Juniors lo dio vuelta para quedarse con este histórico clásico sudamericano disputado en San Nicolás, Argentina.
Enero 18, 2026 11:04 p. m.
 · 
Redacción D10
ngg.jpg
Olimpia
Un jugador de Olimpia va al fútbol argentino
Llegó como una gran figura y ahora se marcha cedido a préstamo al fútbol argentino.
Enero 18, 2026 05:40 p. m.
eerikl.jpg
Olimpia
Deja Olimpia para jugar en Guatemala
El jugador paraguayo tendrá un nuevo desafío en su carrera al fichar por un equipo centroamericano.
Enero 18, 2026 04:14 p. m.
20260118_091842.jpg
Olimpia
Boca Juniors vs. Olimpia, un duelo cargado de historia
Olimpia afronta su último amistoso de pretemporada enfrentando esta noche (21:00) a Boca Juniors en San Nicolás.
Enero 18, 2026 09:19 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más