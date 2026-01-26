Esta es la segunda fecha del Apertura
El Torneo Apertura 2026 no para y un día después del final de la primera fecha, ya se jugará la segunda. Estos son los encuentros del siguiente capítulo del certamen liguero organizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol.
Hace dos semanas, el Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol ya había programado las tres primeras fechas del Torneo Apertura 2026. El fin de semana se completó le jornada inicial y a partir del martes comienza el segundo capítulo.
Fecha 2 - Apertura
Martes 27 de enero
-Sportivo Luqueño vs. Nacional
Hora: 18:00
Estadio: ueno Luis Salinas
-Sportivo San Lorenzo vs. Cerro Porteño
Hora: 20:15
Estadio: Erico Galeano
Miércoles 28 de enero
-Libertad vs. Sportivo Ameliano
Hora: 18:00
Estadio: La Huerta
-2 de Mayo vs. Olimpia
Hora: 20:15
Estadio: Río Parapití
Jueves 29 de enero
-Sportivo Trinidense vs. Guaraní
Hora: 18:00
Estadio: Martín Torres
-Rubio Ñu vs. Recoleta
Hora: 20:15
Estadio: La Arboleda