Torneo Apertura

Esta es la segunda fecha del Apertura

El Torneo Apertura 2026 no para y un día después del final de la primera fecha, ya se jugará la segunda. Estos son los encuentros del siguiente capítulo del certamen liguero organizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Olimpia Guaraní

Olimpia y Guaraní chocaron en el estreno.

Foto: Dardo Ramírez - ÚH

Hace dos semanas, el Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol ya había programado las tres primeras fechas del Torneo Apertura 2026. El fin de semana se completó le jornada inicial y a partir del martes comienza el segundo capítulo.

Fecha 2 - Apertura

Martes 27 de enero

-Sportivo Luqueño vs. Nacional

Hora: 18:00

Estadio: ueno Luis Salinas

-Sportivo San Lorenzo vs. Cerro Porteño

Hora: 20:15

Estadio: Erico Galeano

Miércoles 28 de enero

-Libertad vs. Sportivo Ameliano

Hora: 18:00

Estadio: La Huerta

-2 de Mayo vs. Olimpia

Hora: 20:15

Estadio: Río Parapití

Jueves 29 de enero

-Sportivo Trinidense vs. Guaraní

Hora: 18:00

Estadio: Martín Torres

-Rubio Ñu vs. Recoleta

Hora: 20:15

Estadio: La Arboleda

