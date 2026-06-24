Escocia vs. Brasil: Paso a paso

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió este martes las pausas obligatorias de hidratación, introducidas en todos los encuentros de este Mundial “por el calor”, y destacó que la medida es “igual para todos”.
Croacia sobrevivió, corrigió en el descanso una primera parte sin profundidad y derrotó este martes por 0-1 a Panamá en el Toronto Stadium con un gol de Ante Budimir, imprescindible para reactivar sus opciones en el Grupo L y letal para Panamá, que al coleccionar dos derrotas, quedó eliminada.
Un solitario gol de Daniel Muñoz en el minuto 76 le dio este martes el triunfo a Colombia por 1-0 sobre la República Democrática del Congo y la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como líder provisional del grupo K con 6 puntos.