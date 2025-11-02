02 nov. 2025
Fútbol Internacional

Erling Haaland, intratable ante el Bournemouth

No extraña que Erling Haaland decidiera celebrar su primer gol ante el Bournemouth bailando como un robot. El noruego está intratable. Es una máquina. Un doblete contra los de Andoni Iraola (3-1) le coloca con 26 tantos entre club y selección esta temporada. Una barbaridad.

Noviembre 02, 2025 04:38 p. m. • 
Por Redacción D10
Erling Haaland

Erling Haaland se mandó un doblete este domingo.

Foto: AFP

Los registros de Haaland son espectaculares. Exista o no ‘Haaland-dependencia’, el estado del delantero noruego es de otro planeta y con un jugador así cuesta mucho tachar de problema que prácticamente solo él vea puerta.

Además, Haaland tiene la capacidad de echar por tierra el buen trabajo de sus rivales en cuestión de segundos. Había salido bien al Etihad el Bournemouth de Iraola y a los pocos segundos el joven Eli Junior Kroupi abrió el marcador con un remate en el segundo palo que rápidamente fue anulado por fuera de juego.

Asentados los ‘Cherries’, al City le hizo falta tres pases para desencadenar su victoria. Nico González elevó la pelota al centro del campo, Rayan Cherki buscó en profundidad a Haaland con un cabezazo y el noruego echó a correr. Truffert no pudo frenarle y en el mano a mano Petrovic poco pudo hacer. Lo celebró como si fuera un robot.

Y el gol no apagó al Bournemouth, que ocho minutos después logró el empate en el que quizás ha sido el primer fallo de Gianluigi Donnarumma desde que llegó a la portería del City. El italiano no despejó bien con el puño un córner y Tyler Adams pescó la pelota en el área pequeña para hacer su primer gol con la camiseta del Bournemouth.

¿Se complicaba el partido para los de Pep Guardiola? No había problema, Haaland relució de nuevo. Otra vez fue Cherki el que le lanzó con un pase entre los centrales y otra vez la conducción del noruego le dio una ventaja difícil de solventar. Optó ahora por regatear en vez de por disparar directo, se fue por velocidad de Petrovic y a puerta vacía hizo su doblete. 26 goles entre el City y la selección noruega y solo es 2 de noviembre.

Pese a los dos mazazos, el Bournemouth no se dejó ir y ya en la segunda mitad tuvo oportunidades para al menos empatar. Donnarumma se rehizo con una gran parada a Kroupi y Nico O’Reilly se encargó de rematar el trabajo.

A media hora para el final, O’Reilly se internó en el área y los defensas se abrieron a su paso, esperando un pase hacia Haaland, que buscaba el ‘hat trick’. Al verse con hueco probó suerte y su disparo pasó entre las piernas de un defensor y no permitió a Petrovic reaccionar a tiempo.

En los últimos minutos, Guardiola aprovechó para dar descanso a Haaland y para recuperar a Rodrigo Hernández, que volvió a vestirse de corto un mes después de la lesión en los isquiotibiales que le ha hecho perderse cuatro encuentros con el City y dos con la selección española.

Partido resuelto y el City vuelve a ganar en Premier después del tropiezo la semana pasada en Villa Park. Este resultado le permite escalar hasta la segunda posición y convertirse en el principal perseguidores del Arsenal, que tiene seis puntos de ventaja.

El Bournemouth se mantiene en posiciones de Champions League y es cuarto con 18 unidades, solo una menos que el City.

- Ficha técnica:

3 - Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Silva (Rodri, m.90), Nico; Foden (Ait-Nouri, m.90); Cherki (Reijnders, m.73), Doku (Savinho, m.73) y Haaland (Marmoush, m.82).

1 - Bournemouth: Petrovic; Jiménez (Cook, m.62), Diakité, Senesi, Truffert; Scott (Christie, m.73), Adams (Doak, m.80), Brooks (Kluivert, m.62); Tavernier, Semenyo y Kroupi (Evanilson, m.62).

Goles: 1-0, m.17: Haaland. 1-1, m.25: Adams. 2-1, m.33: Haaland. 3-1, m.60: O’Reilly.

Árbitro: Anthony Taylor amonestó a Donnarumma (m.26) y Foden (m.45+1) por parte del Manchester City y a Truffet (m.65) y Kluivert (m.87) por parte del Bournemouth.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada diez de la Premier League disputado en el Etihad Stadium (Londres).

Premier League Manchester City Bournemouth
Redacción D10
