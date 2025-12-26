Multimedios FC nuevo campeón del CPDP

Con goles de Álvaro Aponte y David Ortiz, el cuadro de Multimedios FC venció por 2-0 al equipo de Fútbol a lo Grande, en una apasionante final que se disputó en la Secretaría Nacional de Deportes, sobre césped sintético.

En otro enfrentamiento, correspondiente a la Copa de Plata, el ganador fue el plantel de Sport WhatsApp que superó por 4-1 a Filial San Lorenzo. Los goles fueron anotados por Luis Paredes, en dos ocasiones; Jonathan Campo y Rubén Ramírez para los vencedores. Mientras que Mario Hermosilla descontó para el Rayadito.

Destaque. Este año se desarrollaron dos torneos organizados por el CPDP, entidad que aglutina a los periodistas deportivos. El primero ganó la Asociación de Reporteros Gráficos del Paraguay (ARGP), en la categoría futsal fuerza libre.

