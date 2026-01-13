Enrique Biedermann se suma a la lista de Blas Reguera

El movimiento Cerro Primero suma a una persona de la directiva actual: Enrique Biedermann. De esta manera, el dirigente se integra al equipo liderado por Blas Reguera que busca la presidencia del club de Barrio Obrero.

“Me sumo al equipo de Blas Reguera. Tengo una relación muy buena con él desde hace muchos años”, aseveró en charla para el programa Fútbol a lo Grande. Aclaró que inicialmente “la intención era ir acompañando el trabajo del departamento de fútbol actual y después terminamos profundizando y aceptamos una candidatura miembro titular”.

Señaló que la idea es “tratar de seguir en la senda donde venimos trabajando y tener a alguien que conozca todos los antecedentes que venimos haciendo”. Las elecciones en Cerro Porteño serán el 31 de enero.