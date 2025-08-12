En marcha la fase 3 de la Copa Paraguay

La jornada comenzará en el estadio Municipal de Carapeguá cuando River Plate y Deportivo Santaní, dos clubes de Intermedia se midan desde las 13:30.

En segundo turno, pero en el Ricardo Gregor, el Sportivo Limpeño, de la Primera B, recibirá al Sportivo Trinidense (16:00).

El juego que cerrará la agenda copera de este día lo sostendrán el 1° de Enero de Nueva Colomabia, proveniente de la Unión del Fútbol del Interior frente a Nacional y arrancará a las 18:30, también en el Estadio Municipal de Carapeguá.