En marcha la fase 3 de la Copa Paraguay

La tercera fase de la Copa Paraguay 2025 se pone en marcha hoy con la presencia de equipos de la Primera División.

Agosto 12, 2025 09:34 a. m. • 
Por Redacción D10
Los equipos de Primera debutan en la Copa Paraguay.

La jornada comenzará en el estadio Municipal de Carapeguá cuando River Plate y Deportivo Santaní, dos clubes de Intermedia se midan desde las 13:30.

En segundo turno, pero en el Ricardo Gregor, el Sportivo Limpeño, de la Primera B, recibirá al Sportivo Trinidense (16:00).

El juego que cerrará la agenda copera de este día lo sostendrán el 1° de Enero de Nueva Colomabia, proveniente de la Unión del Fútbol del Interior frente a Nacional y arrancará a las 18:30, también en el Estadio Municipal de Carapeguá.

Redacción D10
Carga Más