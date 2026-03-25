25 mar. 2026
Selección Paraguaya

Paraguay completa su tercer entrenamiento

La Selección Paraguaya de Fútbol sigue con sus aprestos para el amistoso frente a Grecia.

Marzo 25, 2026 09:04 a. m. • 
Por Redacción D10
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Clima fresco en Grecia en los días previos al juego.

Foto: Prensa - Albirroja

En el campo del Panionios FC de Atenas, la Selección Paraguaya de fútbol cumplió este miércoles con su tercera jornada de entrenamientos y apunta al juego amistoso frente a Grecia que será el próximo viernes 27 de marzo a las 16.00.

El plantel realizó trabajos físicos de activación general y coordinativa, luego el cuerpo técnico de Gustavo Alfaro se enfocó en tareas tácticas en defensa y ataque, culminando la jornada con labores más tácticas globales, dice el comunicado de prensa de la APF.

El próximo entrenamiento de Paraguay será este jueves a las 16.00 (hora de Grecia) en el campo de entrenamiento de la Federación local, mientras que en horas de la mañana, 10.30 (hora de Grecia), hablará Gustavo Alfaro en conferencia de prensa en el estadio Georgios Karaiskakis.

Fútbol Internacional Selección Paraguaya Grecia
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