26 mar. 2026
Selección Paraguaya

Alfaro confirma titularidad de Olveira

Gustavo Alfaro, entrenador de la Albirroja, anunció que Gastón Olveira será titular en uno de los amistosos.

Marzo 26, 2026 09:21 a. m. • 
Por Redacción D10
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Gastón Olveira será probado por Alfaro.

Foto: Prensa - Albirroja

El entrenador de la Selección Paraguaya de Fútbol, Gustavo Alfaro, conversó este jueves en conferencia de prensa en el estadio Giorgios Karaiskakis de Atenas, sede del amistoso que animará la Albirroja este viernes frente a la Selección de Grecia.

El equipo nacional se prepara para su participación en la próxima Copa del Mundo y, dentro de este marco, el DT anunció que el portero de Olimpia, recientemente naturalizado paraguayo, será titular en uno de estos encuentros de la gira europea.

“Gastón (Olveira) va a jugar uno de los dos partidos, la idea es verlo en acción. Van a haber ocho cambios en el partido, necesitamos ver a los jugadores”, expresó el adiestrador paraguayo.

Alfaro justificó el llamado de los “nuevos paraguayos” y también respondió sobre la duda generada en torno a los que no fueron citados para los duelos ante Grecia y Marruecos.

“Los que están no significa que irán al Mundial, y, los que no están, no quiere decir que no van a poder ir”, tiró.

Gustavo Alfaro Selección Paraguaya Fútbol Internacional
Redacción D10
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