José Canale: De extremo a central

El entrenador paraguayo Roberto Torres fue entrevistado este miércoles en Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y se refirió al central de Lanús, José Canale, hoy con la Selección Paraguaya en la gira por Europa.

El Tiburón ponderó las cualidades del jugador y además contó un detalle poco conocido, que fue él quien le terminó cambiando de puesto en Nacional.

“Es un jugador que realmente reúne todas las condiciones. Era mediocampista en Libertad y como estaba poblado en la mediacancha, me arriesgué de ponerle, lo convencí para jugar, porque me pareció que tenía buenas condiciones”, comenzó diciendo Torres en la 1080 AM.

“No le gustaba la idea, ceder su puesto e ir a la zaga central, pero me parece a mí que tenía todas las condiciones para jugar en la zaga. No rehúye al esfuerzo, es fuerte, en los entrenamientos da todo. Salta bien y lo más bueno que tiene un perfil zurdo. Viene de Libertad donde tuvo buena formación”, agregó.

OPTA POR GATITO. En un momento, Torres opinó sobre quién debería ocupar el cpuesto en arco paraguayo y dijo que se jugaría por Roberto Fernández. “Me jugaría por Gatito, al otro no lo conozco. Pondría a Gatito y asumiría la responsabilidad de ponerlo”, tiró.