Empate con sabor a poco en La Huerta

Libertad y Cerro Porteño no se sacaron ventaja y terminaron empatando 1-1 este domingo en La Huerta por la décima fecha del torneo Clausura 2025.
Jonatan Torres, con un gran cabezazo a los 22’, abrió la cuenta para el Ciclón, que hizo un interesante primer tiempo ante un irregular elenco gumarelo.
En la complementaria, Libertad creció en su fútbol y lo empató a los 59 minutos con un verdadero golazo de tiro libre de Hugo Fernández.
Sobre el final, ninguno se animó. Se vio un partido feo, trabado, con pocas situaciones frente a las porterías.
Empate con sabor a poco para ambos, quizás más para el Ciclón, que tenía que ganar o ganar para no depender de nadie y continuar firme en la cima del campeonato.