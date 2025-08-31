31 ago. 2025
Torneo Clausura

Empate con sabor a poco en La Huerta

Cerro Porteño empató 1-1 con Libertad en La Huerta y pone en riesgo su liderato en el torneo Clausura.

Agosto 31, 2025 06:12 p. m.
Hubo paridad en Tuyucuá.

Foto: Daniel Duarte - Última Hora

Libertad y Cerro Porteño no se sacaron ventaja y terminaron empatando 1-1 este domingo en La Huerta por la décima fecha del torneo Clausura 2025.

Jonatan Torres, con un gran cabezazo a los 22’, abrió la cuenta para el Ciclón, que hizo un interesante primer tiempo ante un irregular elenco gumarelo.

En la complementaria, Libertad creció en su fútbol y lo empató a los 59 minutos con un verdadero golazo de tiro libre de Hugo Fernández.

Sobre el final, ninguno se animó. Se vio un partido feo, trabado, con pocas situaciones frente a las porterías.

Empate con sabor a poco para ambos, quizás más para el Ciclón, que tenía que ganar o ganar para no depender de nadie y continuar firme en la cima del campeonato.

