05 may. 2026
Copa Sudamericana

Emotivo video del Santos sobre su estadía en Paraguay

VIDEO. Más que fútbol: el video del Santos de Brasil que conecta con la vida cotidiana en Paraguay.

Mayo 05, 2026 01:27 p. m.
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Niños esperan por el Santos y por Neymar.

Foto: Gentileza.

El Santos compartió este martes en sus redes sociales un material audiovisual que resume su paso por Paraguay, más precisamente en Pedro Juan Caballero, en la antesala del duelo frente a Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana (21:30).

El video, publicado en su cuenta oficial, ofrece una mirada íntima a la rutina del plantel durante su estadía, desde la llegada al país hasta los momentos previos al compromiso internacional.

Las imágenes muestran a la delegación paulista instalada en Pedro Juan Caballero, con escenas que combinan concentración y distensión. El arribo del equipo, con la estrella Neymar, la logística del hotel y los traslados forman parte de una narrativa que refleja la importancia que el club le da a este tipo de competencias.

Uno de los puntos destacados del material es el contacto con los aficionados. Como suele ocurrir con equipos brasileños de gran historia, la presencia de Santos no pasó desapercibida en territorio paraguayo.

En las inmediaciones del lugar de concentración, varios hinchas se acercaron en busca de fotografías y autógrafos, generando un clima especial que el club no dudó en registrar y compartir.

Pero el video también se detiene en lo cotidiano, en aquello que muchas veces queda fuera del foco principal. Hay planos de las calles, del movimiento urbano, de trabajadores en plena jornada y de la vida que sigue su curso mientras el fútbol genera expectativa.

Esa mirada más humana le da otro valor al contenido: no solo muestra a un equipo de élite en competencia, sino también el contexto real que lo rodea, con escenas simples que conectan con la identidad y el ritmo propio de la ciudad.

Santos Neymar Recoleta
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