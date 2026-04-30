Explosiva conferencia de prensa del técnico de Cienciano

Cienciano se hizo fuerte en Cusco al vencer al poderoso Atlético Mineiro de Brasil por 1-0 por la fecha 3 del Grupo B de la Conmebol Sudamericana. Un triunfo histórico que le permite al equipo peruano ser líder absoluto de la serie.

En conferencia de prensa, todos imaginaban una amena charla con el entrenador argentino Horacio Melgarejo, pero las preguntas de tinte exigista molestaron al adiestrador que no se guardó nada y expresó toda su rabia.

Algunas de las frases que disparó Melgarejo fueron: “Se nota que nunca jugaste al fútbol. La siguiente pregunta o me paro y me voy. Como nosotros nos vestimos de rojo piensan que somos Liverpool. Qué malos que son”