30 abr. 2026
Copa Sudamericana

Explosiva conferencia de prensa del técnico de Cienciano

El argentino Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano de Perú, tuvo una furiosa conferencia de prensa luego de ganarle a Atlético Mineiro por la Conmebol Sudamericana.

Abril 30, 2026 10:57 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-SUDAMERICANA-CIENCIANO-MINEIRO

Horacio Melgarejo, técnico argentino de Cienciano de Perú.

MIGUEL MARRUFFO/AFP

Cienciano se hizo fuerte en Cusco al vencer al poderoso Atlético Mineiro de Brasil por 1-0 por la fecha 3 del Grupo B de la Conmebol Sudamericana. Un triunfo histórico que le permite al equipo peruano ser líder absoluto de la serie.

En conferencia de prensa, todos imaginaban una amena charla con el entrenador argentino Horacio Melgarejo, pero las preguntas de tinte exigista molestaron al adiestrador que no se guardó nada y expresó toda su rabia.

Algunas de las frases que disparó Melgarejo fueron: “Se nota que nunca jugaste al fútbol. La siguiente pregunta o me paro y me voy. Como nosotros nos vestimos de rojo piensan que somos Liverpool. Qué malos que son”

Cienciano Atlético Mineiro Copa Sudamericana
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Recoleta_66792058.jfif
Copa Sudamericana
El Canario quiere extender el invicto
Recoleta FC recibe esta noche, a las 21:30, al Dpvo. Cuenca de Ecuador.
Abril 28, 2026 07:20 a. m.
 · 
Redacción D10
HGEu-1_XkAAF5Su.jpeg
Copa Sudamericana
Doblete de Pitta para el triunfo de Bragantino
VIDEO. Bragantino, con dos goles de Isidro Pitta, vence a Blooming por la Sudamericana.
Abril 17, 2026 07:03 a. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20260415-WA0187.jpg
Copa Sudamericana
Olimpia no puede ante Barracas Central
Olimpia igualó en Sajonia ante Barracas Central por la Conmebol Sudamericana en la previa del superclásico ante Cerro Porteño.
Abril 15, 2026 10:58 p. m.
 · 
Redacción D10
OLIMPIA VS BARRACAS.png
Copa Sudamericana
Olimpia vs. Barracas Central: Paso a paso
Olimpia recibe en el Defensores del Chaco, a partir de las 21:00, a Barracas Central por la fecha 2 del Grupo G de la Conmebol Sudamericana, el segundo torneo más importante del continente.
Abril 15, 2026 08:09 p. m.
 · 
Redacción D10
20260408_225728.jpg
Copa Sudamericana
Olimpia quiere fortalecer su liderazgo en casa
Con el apoyo de su gente, Olimpia quiere mantener el presente victorioso por el que está atravesando.
Abril 15, 2026 10:37 a. m.
 · 
Redacción D10
HF6TcfOX0AA1QEP.jpg
Copa Sudamericana
Audax Italiano derrota a domicilio a Vasco da Gama
El Audax Italiano chileno derrotó este martes en Río de Janeiro por 1-2 al Vasco da Gama, que terminó el partido con nueve jugadores, en la segunda jornada del grupo G de la Copa Sudamericana.
Abril 15, 2026 07:32 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más