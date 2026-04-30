30 abr. 2026
Copa Sudamericana

Por un triunfo que lo deje bien posicionado

Duelo en copa. Olimpia visita a Vasco en Río de Janeiro (19:00), apuntando a una victoria clave.

Abril 30, 2026 07:48 a. m. • 
Por Redacción D10
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Apuesta ofensiva. Rubén Lezcano está anunciado en el ataque de Olimpia para hoy.

Olimpia enfrenta al Vasco Da Gama en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, a partir de las 19:00 por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El Decano que arrancó venciendo de visitante al Audax Italiano de Chile 2-0, no pasó del empate frente al Barracas de Argentina como local, por lo que apuesta fuerte para recuperar terreno en el último juego de la primera ronda, para cerrar la etapa con diferencia en la cima, en el torneo en el que solo el líder avanza a los octavos.

El Decano apuesta por un equipo de corte ofensivo, alineando de arranque a Rubén Lezcano, Hugo Quintana, como acompañantes en ofensiva de Romeo Benítez y Hugo Sandoval.

En contrapartida el equipo de Brasil llega golpeado al choque, ya que solo pudo rescatar un empate con Barracas en el inicio del torneo, cediendo como local ante el Audax.

En el plano local, el representativo del Vasco en su último juego cedió con el Corinthians 1-0 por el Campeonato Brasileño.

CIFRA. 125.000 dólares recibirá el Club Olimpia en concepto de premio deportivo, si logra un triunfo ante el Vasco.

Copa Sudamericana Olimpia Vasco da Gama
Redacción D10
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