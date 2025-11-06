06 nov. 2025
Cerro Porteño

Emotivo encuentro de los campeones 2015

Blas Reguera, candidato a la presidencia de Cerro Porteño, encabezó una cena de conmemoración con el plantel campeón de Cerro Porteño en el Apertura 2015.

Noviembre 06, 2025 07:34 a. m. • 
Por Redacción D10
Para el recuerdo. Parte del plantel principal de Cerro Porteño que logró el título en el torneo Apertura del año 2015.

Gustavo Florentín, asistente técnico de Cerro Porteño en ese torneo, en charla con FALG (1080 AM) expuso: “Compartimos una cena de los campeones del 2015, fue muy lindo reencontrarse con ese grupo de grandes profesionales y pasamos un lindo agasajo lleno de anécdotas”.

Acerca de la cena, el entrenador indicó: “Recibí la invitación por parte de Blas Reguera y fue muy lindo compartir con amigos, no es fácil realizar ese tiempo de eventos así que lo valoramos mucho”, sumando: “Fue un torneo importante para muchos, para el cuerpo técnico fue el primero luego de pasar por todas las divisiones inferiores”.

Florentín también remarcó: “Reguera en ese momento era uno de los vicepresidentes, tenía mucha llegada a los jugadores y eso se le reconoció en la actividad“, agregando: “No habló de su candidatura, la reunión fue exclusivamente de agasajo”.

La mirada de Martínez

Diego Martínez, ex entrenador de Cerro Porteño, expuso acerca de su paso por el Ciclón: “Gran parte de los objetivos lo pudimos llevar adelante, pero soy el responsable de no haber terminado como lo planeamos”, agregando: “Hubo situaciones que fueron compartidas, y eso fue un proceso que me ayudó a cerrar una etapa, que en el próximo desafío no van a suceder”.

Ultimando detalles

El plantel principal de Cerro Porteño sigue trabajando de cara al juego que animará ante Trinidense, este domingo 9 en La Huerta a partir de las 18:00.

El entrenador Jorge Bava comandará mañana la movilización más importante cuando definirá el equipo titular para medir al Triqui, que tendría una sola variante (Gustavo Velázquez suspendido).

Redacción D10
