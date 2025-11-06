Emotivo encuentro de los campeones 2015

Gustavo Florentín, asistente técnico de Cerro Porteño en ese torneo, en charla con FALG (1080 AM) expuso: “Compartimos una cena de los campeones del 2015, fue muy lindo reencontrarse con ese grupo de grandes profesionales y pasamos un lindo agasajo lleno de anécdotas”.

Acerca de la cena, el entrenador indicó: “Recibí la invitación por parte de Blas Reguera y fue muy lindo compartir con amigos, no es fácil realizar ese tiempo de eventos así que lo valoramos mucho”, sumando: “Fue un torneo importante para muchos, para el cuerpo técnico fue el primero luego de pasar por todas las divisiones inferiores”.

Florentín también remarcó: “Reguera en ese momento era uno de los vicepresidentes, tenía mucha llegada a los jugadores y eso se le reconoció en la actividad“, agregando: “No habló de su candidatura, la reunión fue exclusivamente de agasajo”.

La mirada de Martínez

Diego Martínez, ex entrenador de Cerro Porteño, expuso acerca de su paso por el Ciclón: “Gran parte de los objetivos lo pudimos llevar adelante, pero soy el responsable de no haber terminado como lo planeamos”, agregando: “Hubo situaciones que fueron compartidas, y eso fue un proceso que me ayudó a cerrar una etapa, que en el próximo desafío no van a suceder”.

Ultimando detalles

El plantel principal de Cerro Porteño sigue trabajando de cara al juego que animará ante Trinidense, este domingo 9 en La Huerta a partir de las 18:00.

El entrenador Jorge Bava comandará mañana la movilización más importante cuando definirá el equipo titular para medir al Triqui, que tendría una sola variante (Gustavo Velázquez suspendido).

