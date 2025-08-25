Electrizante cierre en La Huerta

A sabiendas de que el líder del campeonato, Cerro Porteño (20), perdió su partido. Albinegros y legendarios irán en búsqueda de los tres puntos para seguir en carrera por el título del Clausura.

En cuanto a los resultados inmediatos se puede mencionar que el Guma viene de igualar sin goles ante Olimpia, en el Defensores del Chaco.

Mientras que el equipo de Víctor Bernay cayó por 4-3 ante Cerro Porteño, en el estadio Arsenio Erico, esa caída significó cortar una importante racha de cinco partidos sin perder.

En los enfrentamientos entre sí se puede destacar que de las últimas cinco presentaciones llegan muy parejos. Libertad ganó dos, Guaraní también venció al Guma en dos duelos y empataron uno.

Las bajas. Por parte del Guma, el portero Rodrigo Morínigo se encuentra en la última etapa de recuperación al igual que el delantero Fernando Fernández en el Indio.

CIFRA. 1-3 culminó el último juego en La Huerta a favor de Guaraní. Se disputó en la fecha 15 del Torneo Apertura 2025.