09 sept. 2025
Eliminatorias

El último onceno de la Albirroja: Gill de titular

Paraguay tiene todo confirmado para su último partido por las Eliminatorias Sudamericanas. La gran novedad es el debut de Orlando Gill.

Septiembre 09, 2025 07:19 p. m. • 
Por Redacción D10
Orlando Gill

Orlando Gill debuta en la portería de Paraguay.

Foto: Gentileza - Albirroja

La Selección Paraguaya se despide este martes de las Eliminatorias Sudamericanas chocando con Perú, por la 18ª jornada. El entrenador Gustavo Alfaro, que tuvo que lidiar con las bajas por suspensión de Junior Alonso, Andrés Cubas y Miguel Almirón, realizó dos modificaciones más y se destaca el debut del arquero Orlando Gill.

El técnico paró a Orlando Gill en la portería; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Agustín Sández en la zona defensiva; Ángel Romero, Diego Gómez, Damián Bobadilla, Ramón Sosa en el sector medio; Antonio Sanabria y Ronaldo Martínez son los atacantes.

La Albirroja visita a Perú a partir de las 20:30, en el Estadio Nacional del Perú, con el objetivo de conseguir el primer triunfo en Lima y cortar cinco partidos sin victorias por Eliminatorias Sudamericanas ante el rival de turno.

Eliminatorias Sudamericanas Albirroja Paraguay Selección Paraguaya
