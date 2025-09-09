El último onceno de la Albirroja: Gill de titular

La Selección Paraguaya se despide este martes de las Eliminatorias Sudamericanas chocando con Perú, por la 18ª jornada. El entrenador Gustavo Alfaro, que tuvo que lidiar con las bajas por suspensión de Junior Alonso, Andrés Cubas y Miguel Almirón, realizó dos modificaciones más y se destaca el debut del arquero Orlando Gill.

El técnico paró a Orlando Gill en la portería; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Agustín Sández en la zona defensiva; Ángel Romero, Diego Gómez, Damián Bobadilla, Ramón Sosa en el sector medio; Antonio Sanabria y Ronaldo Martínez son los atacantes.

La selección paraguaya ante Perú: GIll; Velázquez, G.Gomez, Alderete y Sandez; A.Romero, Bobadilla, D.Gomez y Sosa; Sanabria y R.Martinez. Fútbol a lo Grande. 1080 am. — Arturo Máximo Rubin (@ArturoMRubin) September 9, 2025

La Albirroja visita a Perú a partir de las 20:30, en el Estadio Nacional del Perú, con el objetivo de conseguir el primer triunfo en Lima y cortar cinco partidos sin victorias por Eliminatorias Sudamericanas ante el rival de turno.