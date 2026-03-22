22 mar. 2026
Fútbol Internacional

El Sunderland de Alderete frustra al Newcastle

El Sunderland se impuso este domingo en el derbi de Tyne Wear ante el Newcastle United, que se adelantó por medio de Anthony Gordon, gracias a los goles de Chemsdine Talbi y Brian Bobbey, el último de ellos en el minuto 90.

Marzo 22, 2026 01:23 p. m. • 
Por Redacción D10
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El Sunderland se quedó con el derbi.

Foto: @SunderlandAFC

La derrota complica las opciones de Europa de las ‘Urracas’, que se quedan a siete puntos a falta de siete jornadas.

El partido, no obstante, se le había puesto de cara a los locales tras un fallo de la defensa del Sunderland en la salida de balón que aprovechó Gordon, que después de recibir un pase de Nick Woltemade, definió con un potente disparo.

Ya en la segunda parte, los visitantes salieron decididos a darle la vuelta al marcador y pronto encontraron el tanto de la igualada por medio de una jugada embarullada en el área con varios rebotes que Talbi acabó rematando a la red.

Cuando el partido parecía que iba a acabar repartiendo un punto a cada equipo, el neerlandés Bian Brobbey, de cabeza, remató de cabeza para dar la victoria en el derbi al conjunto visitante.

Con esta victoria, el Sunderland adelanta en la clasificación al Newcastle, que culmina una semana negra tras caer derrotado en los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Barcelona.

Premier League Sunderland Omar Alderete
Redacción D10
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