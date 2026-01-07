07 ene. 2026
El sudafricano Lategan se sitúa líder en el Dakar

El piloto sudafricano Henk Lategan se impuso en la cuarta etapa del Rally Dakar en la categoría Ultimate, la de coches, tras dominar de principio a fin los 452 kilómetros disputados en Al Ula con un tiempo de 4:47:08.

Enero 07, 2026 
Por Redacción D10
G-DudBKWsAACzui.jpg

El piloto sudafricano Henk Lategan.

El piloto de Toyota Gazoo Racing W2RC logró así el liderato de la general al aventajar al catarí Nasser Al Attiyah, segundo a 7:03. con el Dacia oficial, y al polaco Marek Goczal, tercero a 14:15 y mejor piloto privado.

Sébastien Loeb fue cuarto, mientras que Toby Price finalizó séptimo. La jornada confirmó el sólido momento de Lategan y el pulso abierto en la categoría reina por ganar la carrera. EFE

Redacción D10
