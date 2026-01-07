El sudafricano Lategan se sitúa líder en el Dakar

El piloto de Toyota Gazoo Racing W2RC logró así el liderato de la general al aventajar al catarí Nasser Al Attiyah, segundo a 7:03. con el Dacia oficial, y al polaco Marek Goczal, tercero a 14:15 y mejor piloto privado.

Sébastien Loeb fue cuarto, mientras que Toby Price finalizó séptimo. La jornada confirmó el sólido momento de Lategan y el pulso abierto en la categoría reina por ganar la carrera. EFE