El Shakedown encendió la pasión del Rally del Paraguay en Trinidad

Con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, y otras autoridades, este jueves las máquinas rugieron en el Shakedown. El jefe de Estado destacó el profundo simbolismo que encierra el trofeo que se alzarán los campeones, al cual definió como “mucho más que un premio”.

“Es nuestra tierra roja que nos identifica y nos une, transformada de generación en generación por las manos de nuestra gente”. Acotó que “el Paraguay es tierra de memoria, identidad y arte. Y cuando esa tierra se convierte en trofeo, también se convierte en legado”.

Foto: Gentileza

Santiago Peña señaló especialmente el trabajo de las artesanas paraguayas, cuyo talento manual transmite esa tradición ancestral de nuestra cultura, y puso en valor la visión del artista Félix Toranzos, quien logró plasmar en cada detalle del trofeo la riqueza de nuestra identidad, fusionando lo tradicional con lo contemporáneo.

Por su parte, Ricardo Deggeller, director general adjunto del evento, mencionó la relevancia de este inicio: “Hoy en Trinidad arrancamos con el Shakedown, la primera prueba de máquinas del Rally del Paraguay. Un amanecer que combina tradición, turismo y deporte, mostrando al mundo el esfuerzo de todo un equipo para que nuestro país viva una fiesta de nivel mundial.”